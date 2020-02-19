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Пугачева объяснила, почему в советские годы отказалась петь на Западе

Создатели мюзикла "Шахматы" хотели, чтобы певица исполнила одну из ролей в лондонской постановке

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Народная артистка СССР Алла Пугачева рассказала журналистам, почему в 1986 году не смогла принять участие в лондонской постановке мюзикла "Шахматы". Певица пообщалась с прессой в среду после презентации российской версии мюзикла, премьера которой пройдет осенью 2020 года.

"Шахматы" - мюзикл, созданный в 1984 году (мировая премьера прошла в Лондоне в 1986 году). Музыку к нему написали бывшие участники шведской группы ABBA -  Бьорн Ульвеус и Бенни Андерссон, автором текста стал Тим Райс. Прототипами главных героев стали шахматисты Анатолий Карпов, Борис Спасский, Виктор Корчной и Роберт Фишер. Создатели мюзикла хотели, чтобы роль жены русского шахматиста Светланы Сергиевской сыграла Алла Пугачева.

"Мы стояли все - Тим, Бьорн и Бенни  - и рыдали, потому что я хотела петь, но знала, что меня не отпустят, - рассказала Пугачева. - Неужели непонятно, какие это были годы? Если бы я осталась даже ненадолго... 11 месяцев мне нужно было на репетиции этого мюзикла, а это уже приравнивалось к бегству из страны". Певица отметила, что в итоге выбрала семью: "Короче, я подумала: лучше я свою судьбу круто нарушу, но не нарушу их".

Пугачева также сообщила, что ей понравилось выступление Анны Гученковой, которая в среду исполнила один из музыкальный номеров мюзикла в образе Светланы Сергиевской. "Тронуло до слез, хороший русский текст", - сказала Пугачева.

При этом в беседе с ТАСС певица отметила, что сейчас уже не хотела бы сама сыграть в каком-либо мюзикле. "Нет, таких мыслей не возникло", - заметила Пугачева.

Премьера первой российской постановки мюзикла "Шахматы" состоится 10 октября в Театре МДМ (Московский дворец молодежи).

Теги
РоссияПугачева, Алла Борисовна
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Создатели группы ABBA могут посетить показ мюзикла "Шахматы" в Москве
Премьера состоится 10 октября в Театре МДМ
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