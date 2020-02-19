Фанни Ардан выступила с моноспектаклем "Хиросима, любовь моя" в Театре Табакова

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Российский показ спектакля "Хиросима, любовь моя", в котором история любви представлена знаменитыми французскими актерами Фанни Ардан и Жераром Депардье, состоялся в среду в Московском театре Олега Табакова, передает корреспондент ТАСС.

В основу спектакля лег сценарий Маргерит Дюрас, написанный для фильма Алена Рене 1959 года. Режиссером постановки стал Бертран Маркос. Премьера состоялась в июне 2019 года в Театре Буфф-Паризьен в столице Франции. По данным пресс-службы "Табакерки", показ в Москве был организован благодаря давней дружбе Ардан и художественного руководителя театра Владимира Машкова, которые в 2011 году сыграли императорскую чету в картине "Распутин".

Героиня Ардан - французская актриса - спустя многие годы вспоминает свою короткую любовь к немцу во время Второй мировой войны. Она делится своей травмой с новым возлюбленным - японским архитектором, пережившим бомбардировку в Хиросиме. У актрисы есть собеседник, в зале звучит запись голоса французского актера и друга Ардан Жерара Депардье. Артист - словно голос ушедшего возлюбленного в голове героини - беседует с ней о любви, о трагедии и о том, как события времен войны повлияли на жизнь француженки.

Сценография постановки устроена лаконично и олицетворяет потери, выпавшие на долю влюбленных. Темное пространство сцены, в центре которого находится Ардан в простом черном платье. По ходу постановки актриса садится и ложится на сцену, повсюду за ней следует прямой свет.

Основная часть билетов на спектакль была распродана за один день, оставшаяся небольшая часть - еще в течение двух недель. Зал на Сцене на Сухаревской был полон. После часовой постановки зрители несколько раз вызывали актрису на поклон. На третьем выходе Ардан встречал Машков с большим букетом роз.

Ардан знакома зрителям по фильмам "8 женщин", "Соседка", "Каллас навсегда", "За облаками", "Натали" и "Распутин". Она работала со многими известными режиссерами, среди которых Франсуа Трюффо, Микеланджело Антониони и Франсуа Озон. Актриса неоднократно бывала в России, в частности, приезжала в качестве почетной гостьи Московского международного кинофестиваля. Также она привозила свои спектакли и режиссерские работы.