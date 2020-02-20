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США передали Украине картину, похищенную нацистами во время Великой Отечественной войны

Речь идет о картине художника Пьера Луи Гудро

КИЕВ, 20 февраля. /ТАСС/. Американские власти передали Украине картину французского художника, которая была похищена во время Великой Отечественной войны нацистскими оккупантами из музея в Киеве, а после войны находилась в частных коллекциях в Великобритании и США. Об этом сообщило представительство Украины в ООН на своем сайте.

Речь идет о картине художника Пьера Луи Гудро (1694-1731) , которая известна под несколькими названиями: "Семейный потрет", "Влюбленная пара", "Влюбленный взгляд". Она была передана в Нью-Йорке министру иностранных дел Вадиму Пристайко, говорится в сообщении украинского представительства при ООН.

Согласно завещанию коллекционера Василия Щавинского, полотно в 20-х годах прошлого века было передано Национальному музею искусств имени Богдана и Варвары Ханенко в Киеве. Нацисты похитили картину из музея, при отступлении из Киева в 1943 году.

Полотно в течение десятилетий считалось утерянным, однако в 2013 году оно появилось в списке предметов искусства на сайте одного из аукционных домов в Нью-Йорке. В 1993 году некий торговец произведениями искусства купил эту картину в штате Миссури и передал аукционному дому в Нью-Йорке.

Американская прокуратура и Федеральное бюро расследований конфисковали полотно, чтобы возвратить его на Украину. Как сообщало в прошлом году международное издание The Art Newspaper, стоимость картины Гудро "Влюбленный взгляд" оценивается в $5 тыс.

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УкраинаСША
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