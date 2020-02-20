Ярмарка Art Russia открывается в Москве в Гостином дворе

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Первая ярмарка современного искусства и международный арт-форум Art Russia, которая объединяет 15 ведущих галерей и 65 художников из России, Франции, Америки и других стран, открывается в четверг в Гостином дворе в Москве и продлится до 23 февраля. Гостями мероприятия, в частности, станут правнук известного художника и одного из родоначальников импрессионизма Камиля Писсарро Иоахим Писсарро, ирландский художник Кевин Эбош, продавший фото картофеля за €1 млн.

"Мы сделали масштабный проект, мы к нему готовились полтора года. Полтора года переговоров по всему миру, общения с художниками. К нам пришло более 4 тыс. заявок, и сегодня на стендах вы видите то, что было отобрано экспертным советом кураторов. Мы пригласили ведущих представителей арт-мира", - рассказала сооснователь ярмарки Елизавета Фролова на пресс-конференции, посвященной открытию Art Russia. Отбор прошли 80 художников и галерей. На мероприятии представят свои работы не только художники из России, но и Франции, Германии, Америки и Монако.

"Мы ожидаем, что будет больше 20 тыс. посетителей. Мы полагали, что на торжественном открытии, которое пройдет сегодня, будет около 2 тыс. гостей, а у нас уже 5 тысяч гостей "+1" - готовимся выстоять", - рассказала Фролова.

В рамках ярмарки правнук известного художника и одного из родоначальников импрессионизма Камиля Писсарро Иоахим Писсарро расскажет, как стать успешным художником XXI веке. "Современное российское искусство очень актуально и высоко ценится на международном арт-рынке. Я рад быть в Москве, и мне приятно быть частью этого мероприятия", - сказал Писсарро, отметив, что надеется потом вновь приехать в столицу России. Он добавил по-русски: "Спасибо огромное".

Также перед гостями Art Russia выступит ирландский художник Кевин Эбош, прославившийся фотографиями "картофеля", которые были проданы за €1 млн. "На ярмарке я представляю свои работы, выполненные с использованием современных технологий, искусственного интеллекта", - рассказал журналистам Эбош. Он добавил, что в рамках ярмарки надеется на активную дискуссию с экспертами в самых разных областях. Директор магистратуры в Университете Западного Колорадо, основатель Нью-Йоркской лаборатории художественной криминалистики Джеффри Тейлор расскажет на ярмарке о подделках на современном арт-рынке.

В программе Art Russia запланировано множество дискуссий и лекций на самые разные темы. В списке приглашенных художников ярмарки - нео-экспрессионист Иннокентий Баранов, чьи картины можно увидеть в коллекциях Билла Клинтона и Герхарда Шредера; Alla Smirnoff - французско-российская художница, член Maison des Artistes Франции, работы которой находятся в музеях Лондона и в частных коллекциях России, Люксембурга, Франции, а также Вика Вейсбрут - известная отечественная художница, нарисовавшая для ярмарки креативную арт - фотозону в стиле поп-арт.

Сооснователь и директор Елизавета Фролова Art Russia сообщила, что ярмарка будет ежегодной.

"Естественно, мы хотим сделать ее ежегодной. Изначально мы делали Synergy Art Forum - это был образовательный проект исключительно. Сейчас мы расширяемся, и у нас получилась ярмарка плюс образовательный форум, то есть экспозиционная часть и серьезная образовательная программа", - рассказала Фролова.

Она добавила, что пока не может сказать, будет ли следующая ярмарка проходить в Гостином дворе. "Мы делали Synergy Art в "Манеже" и были довольны площадкой, и мы довольны Гостиным двором. Поэтому - кто знает?" - добавила Фролова.

Денежный трон, мода и кино

Художник Алексей Сергиенко представит совместный проект с миллиардером Игорем Рыбаковым: арт - объект "Денежный трон Х10". Стеклянный трон с $1 млн внутри, по словам создателей, "направлен на борьбу с бедностью".

Одной из тем фестиваля станет мир моды. Независимый арт-консультант и куратор Louis Vuitton Moёt Hennessy по всем арт-проектам и коллаборациям Эрве Микаэлоф выступит в панельной дискуссии "Инсайты индустрии. Разбор кейсов коллабораций между брендами и художниками".

Одним из специальных проектов ярмарки Art Russia будет конкурс современного короткометражного российского кино об искусстве Art Russia Film. Фильм победителя будет показан 19 февраля 2020 года в киноцентре "Октябрь". Всего ярмарка Art Russia соберет 15 ведущих галерей, более 65 художников, а также 45 российских и международных экспертов в арт-среде, среди которых известные искусствоведы, художники и коллекционеры.

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