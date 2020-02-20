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Почти 900 съемок провели в Москве за два года при содействии Московской кинокомиссии

Самыми популярными локациями стали парк "Зарядье", Красная площадь, ВДНХ, Триумфальная площадь, станции метрополитена, Театральная площадь, Большой Москворецкий мост, "Москва-Сити", улица Новый Арбат, Парк Горького и высотка на Котельнической набережной

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Парк "Зарядье", ВДНХ и Красная площадь были самыми популярными площадками киносъемок, всего за два года в Москве при содействии Московской кинокомиссии провели почти 900 съемок. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кинокомиссии.

"Московская кинокомиссия за два года помогла организовать в столице 880 киносъемок <...> Значит, решение о создании "службы одного окна" для кинопроизводителей было очень своевременным. Наш главный приоритет остается прежним - сделать Москву максимально удобным, приветливым и открытым городом для кинопроизводителей со всего мира", - приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя департамента культуры города Александра Кибовского.

Кинопроизводителям достаточно оставить заявку на сайте filmmoscow.ru. В ней необходимо указать название проекта, синопсис, имена режиссеров и продюсеров, сроки, локации, количество участников и другие данные, которые требуются для согласования. Обработкой заявок и взаимодействием с кинопроизводителями и городскими структурами занимается "Москино".

Самыми популярными локациями для съемок в Москве за прошедшие два года были парк "Зарядье", Красная площадь, ВДНХ, Триумфальная площадь, станции метрополитена, Театральная площадь, Большой Москворецкий мост, "Москва-Сити", улица Новый Арбат, Парк Горького, высотка на Котельнической набережной. Съемочными площадками становились также автобусная остановка, трамвайное депо и даже открытый бассейн "Чайка". Московская кинокомиссия оказывала содействие и в съемках на натурных площадках.

"Среди поддержанных проектов были "Дорогие товарищи" Андрея Кончаловского и "Последний богатырь: Корень зла" Дмитрия Дьяченко. Для съемок фильма "Дорогие товарищи" была согласована установка фрагмента декорации - центральной площади города Новочеркасск - на территории Спортивного комплекса "Лужники". Съемки продолжения фильма "Последний богатырь" проходили на натурных декорациях: в Москве был построен сказочный город Белогорье (САО, район Молжаниновский, Новоподрезково, деревня Верескино). Московская кинокомиссия оказывала содействие в проведении съемок фильма на улицах города и консультировала при подборе натурной площадки", - отметили в комиссии.

О кинокомиссии

Московская кинокомиссия создана 20 февраля 2018 года на базе московского департамента культуры и "Москино". Ее главная задача - сделать город дружелюбным для кинопроизводителей, проконсультировать по выбору городских локаций для съемок, сократить сроки и упростить процесс согласования.

За два года работы кинокомиссии были согласованы и проведены съемки эпизодов как российских, так и международных проектов. Среди них фильмы, которые уже вышли в прокат - "Вторжение" Федора Бондарчука, "Француз" Андрея Смирнова, "Трезвый водитель" Резо Гигинеишвили, "Большая поэзия" Александра Лунгина, "Текст" Клима Шипенко и его же "Холоп" - самый кассовый фильм в истории отечественного кинопроката. В Москве проходили съемки эпизодов сериала "Чернобыль" HBO, сериала "Джек Райан" Paramount Pictures, фильма Yesterday Дэнни Бойла.

Скоро на экраны выйдут и новые проекты, которые раскроют для зрителей Москву: "Калашников" Константина Буслова, "Стрельцов" Ильи Учителя, "Петровы в гриппе" Кирилла Серебренникова, "Трое" Анны Меликян, "Пробуждение" Эдуарда Парри, и многие другие.

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