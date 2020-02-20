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Царскоcельский музей открыл выставку о пути в Россию будущей императрицы Екатерины II

В оформлении выставки использованы работы художников XVIII века с портретами действующих лиц этой истории, изображением городов, событий и дорожных сцен

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник "Царское село" открыл в четверг в здании Дежурной конюшни выставку, которую посвятил 275-летней годовщине приезда в Россию немецкой принцессы Августы Софии Фредерики Ангальт-Цербстской - будущей императрицы Екатерины II.

"Экспозиция посвящена путешествию, которое проделали 14-летняя принцесса Фике и ее мать Иоганна Елизавета Ангальт-Цербстская. Зимой 1744 года они отправились в Россию по приглашению императрицы Елизаветы Петровны. Цель этой поездки была исторической: бракосочетание с наследником русского престола великим князем Петром Федоровичем (двоюродным братом невесты, будущим императором Петром III), оно состоялось в августе 1745 года", - говорится в пресс-релизе к выставке.

В зале, который предваряет выставку придворных экипажей из собрания музея, показаны вещи, сопровождавшие путешественников. В оформлении использованы работы художников XVIII века с портретами действующих лиц этой истории, изображением городов, событий и дорожных сцен, приведены цитаты из обширной переписки матери принцессы и личных мемуаров Екатерины II.

"Неожиданное для юной принцессы зимнее путешествие было полно трудностей. Проехав более 2,5 тыс. верст, испытывая холод, преодолевая плохие дороги, ночевки в карете и остановки в неустроенных постоялых дворах, пережив нападение разбойников и дорожную аварию, через 43 дня путешественница благополучно достигла цели", - отметили представители музея.

Авторы выставки проиллюстрировали эти приключения с помощью предметов XVIII века, среди которых французский и русский несессеры; чайник и чашка, изготовленные в мастерских Гуанчжоу; табакерки, книги, дорожный сундук. Продолжить знакомство с особенностями каретного дела и изменениями в организации транспортного сообщения, произошедшими в XVIII веке, посетители смогут на постоянной экспозиции "Придворный экипаж" в соседнем с временной выставкой зале. На ней среди прочих представлены и личные кареты Екатерины Великой.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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