Обмен картин Рериха на лист Мирославова Евангелия вышел на финишную прямую

БЕЛГРАД, 20 февраля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Обмен семи картин Николая Рериха, хранящихся в Сербии, на 166-й лист Мирославова Евангелия, содержащегося в России, вышел на финишную прямую. Об этом заявила в четверг корреспондент ТАСС замминистра культуры РФ Ольга Ярилова.

"Мы находимся на финишной прямой. Сербская сторона завершила межгосударственное согласование всех документов. Мы тоже находимся на завершающей стадии, соглашение уже внесено в правительство, оно будет ратифицироваться. Буквально через две недели мы внесем в правительство соответствующий закон и будем полностью готовы к обмену этими ценностями", - сообщила замминистра.

Ярилова пояснила, что согласно процедуре сначала пишется закон о ратификации соглашения, правительство вносит закон в парламент, а потом его должна будет утвердить Госдума. "Я думаю, что это будет очень быстро, месяц-полтора, мы рассчитываем успеть сделать это в весеннюю сессию Госдумы, учитывая наличие всех необходимых верхних поручений", - рассказала она.

Ранее, 24 января, Народная скупщина (парламент) Сербии приняла закон об обмене с Россией 166-го листа Мирославова Евангелия на семь картин Николая Рериха. Как ранее сообщил ТАСС министр культуры и средств массовой информации Сербии Владан Вукосавлевич, для обмена культурными сокровищами необходимо утверждение закона парламентами обеих стран. По его словам, возвращение в Сербию культурной святыни станет для страны "одним из важнейших событий".

Договоренность об обмене культурными ценностями между Белградом и Москвой была достигнута во время визита в Сербию президента России Владимира Путина 17 января. Соглашение о передаче Белграду страницы древней кириллической рукописи было подписано во время визита в сербскую столицу в октябре прошлого года бывшего тогда премьер-министром РФ Дмитрия Медведева. Этот документ также предполагает, что сербская сторона передаст России семь ранних работ художника Николая Рериха.

До этого вопрос возвращения страницы из древней кириллической рукописи в Белград обсуждался десятилетиями. Что касается картин Рериха, то их судьба была неизвестна с 1941 года до марта 2017 года, когда корреспондент ТАСС обнаружил полотна в Национальном музее Сербии.