Первым заместителем министра культуры России стал Сергей Обрывалин

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Первым заместителем министра культуры РФ Ольги Любимовой назначен Сергей Обрывалин, следует из информации, опубликованной в четверг на официальном сайте министерства.

"Первый заместитель министра - Сергей Геннадьевич Обрывалин", - сообщается на сайте. Ранее он занимал должность "заместитель министра культуры РФ". С 2018 года, когда пост первого замминистра культуры РФ покинул Владимир Аристархов, эту должность никто не занимал.

В январе этого года министром культуры РФ была назначена Ольга Любимова. Она сменила на этом посту Владимира Мединского, который возглавлял Минкультуры с 2012 года.

Биографическая справка

Обрывалин родился 9 октября 1975 года. В 1998 году окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, в 2008 году - Гарвардскую школу бизнеса. Кандидат технических наук.

В 2012 году в Московском государственном техническом университете гражданской авиации защитил диссертацию на тему "Оценка качества функционирования радионавигационных и радиолокационных средств зоны аэропорта в условиях воздействия непреднамеренных электромагнитных помех". С июня 2001 года работал в авиакомпании "Аэрофлот - Российские авиалинии". Был начальником отдела московских и региональных продаж, с 2004 года - директор департамента управления коммерческой деятельностью на территории РФ.

С мая 2008 года был членом совета директоров закрытого акционерного общества "Транспортная клиринговая палата" (учреждена авиакомпаниями стран СНГ для обеспечения взаиморасчетов между агентствами и авиаперевозчиками в рамках системы взаиморасчетов на воздушном транспорте). С мая 2009 года - врио коммерческого директора, с июля 2009 года по март 2010 года - заместитель генерального директора по коммерции, член правления авиакомпании "Аэрофлот - Российские авиалинии".

В 2013 года был советником на общественных началах полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Александра Беглова. С апреля по сентябрь 2013 года занимал должность советника министра культуры РФ Владимира Мединского. С сентября 2013 года по октябрь 2015 года - директор департамента международного сотрудничества Министерства культуры РФ.

В должности заместителя министра культуры РФ Обрывалин координировал и контролировал деятельность департамента кинематографии, департамента управления делами (за исключением ряда направлений), департамента инвестиций и имущества, департамента государственной охраны культурного наследия и секретариата министра культуры Российской Федерации.