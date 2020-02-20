Кристиан Сандс и его джазовое трио впервые выступили в Сочи на фестивале Башмета

СОЧИ, 20 февраля. /ТАСС/. Номинант премии Grammy и финалист конкурса Джазового сообщества Ассоциации американских пианистов Кристиан Сандс в четверг дал концерт на XIII Зимнем международном фестивале искусств под художественным руководством народного артиста СССР Юрия Башмета. Он рассказал ТАСС, что в этот первый визит в Сочи его более всего удивила погода.

"Это уже моя третья поездка в Россию, но до этого я был в Москве, на фестивале Jazz Science в Сколково. Здесь, в Сочи, я впервые и с нетерпением жду концерта, - поделился он после репетиции. - Сегодня очень тепло, что неожиданно! Я здесь всего на день, но надеюсь в следующий раз задержаться дольше".

Сандс признался, что ему очень нравится в России. "Это прекрасное место с богатой историей и приятными людьми", - отметил он. Как представитель американской джазовой школы, пианист с восхищением отозвался о российских коллегах. "Я дважды выступал с [саксофонистом] Игорем Бутманом и надеюсь, что мы еще выйдем на сцену вместе. Я его поклонник, он потрясающий джазмен и прекрасно представляет Россию своей музыкой", - сказал Сандс.

"Пианист с 40 пальцами", как прозвали молодого виртуоза критики, привык лично контролировать подготовку своего шоу. Журналисты застали его перед концертом под роялем. Сандс пояснил, что налаживал микрофоны, которые должны обеспечить правильное звучание инструмента.

Пианист и его трио - с контрабасистом Эриком Вилером и перкуссионистом Джеромом Дженнингсом - на два часа подарили сочинской публике атмосферу нью-йоркского клуба. Они посвятили этот вечер памяти легенды джаза Эрролла Гарнера (1923 - 1977). Что неслучайно: кроме того, что Гарнер повлиял на манеру игры Сандса, последний еще и был выбран в 2019 году представителем "Проекта Эрролла Гарнера", посвященного распространению творчества его предшественника.

Зимний фестиваль искусств проходит в Сочи с 12 по 23 февраля. В нынешнем фестивале принимают участие Государственный симфонический оркестр "Новая Россия", камерный ансамбль "Солисты Москвы", Всероссийский юношеский симфонический оркестр, итальянский коллектив La Magnifica Comunitа, актеры Константин Хабенский и Евгений Миронов. В афише - три мировые премьеры сочинений Оскара Бьянки, Тошио Хосокава, Николо Кампогранде, в исполнении которых 23 февраля примет участие маэстро Башмет. На фестивале также состоялся гала-концерт оперных звезд в рамках международного проекта "Опера - за мир", этнический и балетный вечера. Основную программу фестиваля дополняют музыкальная академия, лаборатория видеоарта, Школа молодых журналистов, пишущих о культуре.