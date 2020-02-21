Фестиваль русской культуры M.ART открылся в Тель-Авиве спектаклем БДТ "Пьяные"

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Двухнедельный масштабный фестиваль русской культуры M.ART открылся в четверг вечером в театре "Габима" в Тель-Авиве спектаклем санкт-петербургского Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова (БДТ) "Пьяные" в постановке Андрея Могучего. Российский театр вызывает огромный интерес у израильского зрителя, и билеты на спектакль были распроданы за неделю до события, сообщили корреспонденту ТАСС организаторы мероприятия.

"Раньше мы жили в Ленинграде, но уже больше четверти века как переехали в Израиль. Приехали мы сегодня из Ришон-ле-Циона специально, чтобы посмотреть спектакль нашего любимого легендарного БДТ. Мы помним его еще времен Товстоногова, не пропускали тогда ни одной премьеры. Это то, что связывает нас с Россией", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС Аарон, пришедший в четверг на первый спектакль фестиваля M.ART в театр "Габима" с семьей.

Смотр проходит на крупнейших площадках города, включая театры "Габима" и "Гешер", Центр Сюзан Далаль, израильские оперу и консерваторию, а также Музей изобразительных искусств. В его программе - 11 представлений различной направленности, от кинопоказов и спектаклей до лекций.

В театральной программе смотра, кроме "Пьяных", - постановки "Наш класс. История в 14 уроках" Театра имени Евгения Вахтангова, "Осень моей весны" и "Рамона" Театра марионеток Резо Габриадзе. Зрители в Тель-Авиве также увидят спектакль - посвящение певице Алле Пугачевой "Наша Алла" "Гоголь-центра", который закроет фестиваль 7 марта.

Музыкальная программа M.ART будет состоять из концерта Chronos композитора Кирилла Рихтера, совместного проекта "Перселл и Мартынов" композитора Владимира Мартынова и ансамбля Opus Posth и концерта солистов Молодежной оперной программы Большого театра. В Израиле выступят также танцевальный коллектив "Урал опера балет" из Екатеринбурга с постановкой "Пахита" и их земляки - "Провинциальные танцы" - со спектаклями "Свадебка" и Sepia.

"Наша задача - за две недели фестиваля M.ART сделать так, чтобы у израильского зрителя сложилось свое впечатление, что собой представляет новая русская культура. Мы уверены, искусство не знает границ, потому молодые оперные певцы Большого театра и артисты "Гоголь-центра", театра Вахтангова и БДТ, танцовщики современной хореографии останутся навсегда в сердцах зрителей Тель-Авива", - распространила пресс-служба M.ART слова генерального продюсера фестиваля Софьи Капковой.