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75-летие Победы

Иосиф Райхельгауз поставил спектакль "Фаина. Эшелон" к 75-летию Великой Победы

Премьерные показы пройдут 22 и 23 февраля

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Московский театр "Школа современной пьесы" под руководством народного артиста РФ Иосифа Райхельгауза выпускает к 75-летию Великой Победы спектакль "Фаина. Эшелон", основанный на воспоминаниях матери худрука. В пятницу состоится пресс-показ постановки, премьерные показы которой объявлены на 22 и 23 февраля, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Иосиф Райхельгауз поставил спектакль на основе воспоминаний своей матери, посвятив его всем, чье детство и юность совпали с трагедией Великой Отечественной войны. Здесь очень много личного - боли и отчаянья, надежды и растерянности, и простой радости бытия. А еще много любви: ребенка к матери, жены к мужу, но главное - любви к жизни, которая стала для целого поколения спасательным кругом в водовороте немыслимых, с точки зрения сегодняшнего дня, событий", - отметила представитель пресс-службы. Она уточнила, что мать Райхельгауза - Фаина Иосифовна умерла два года назад в возрасте 91 года.

Сам Райхельгауз также высказался о предстоящей премьере. "Я родился после войны и не был очевидцем военных событий, но через свою семью погружен в эту тему очень разносторонне", - признался режиссер. Он считает, что "несмотря на кажущееся отдаление от нас момента окончания войны, эта тема все еще горяча".

"Это событие - огромная человеческая трагедия, которая коснулась действительно каждой семьи. Когда подошел 75-летний юбилей Победы, я решил, что нет для меня ничего более правдивого, чем история моей мамы. Сложным было отделить личное от художественного. Но самое главное, что когда-то записанные воспоминания моей мамы теперь выражены, сформулированы и обличены в форму художественного произведения", - сказал Райхельгауз.

О спектакле и его создателях

Спектакль будет идти в зале "Зимний сад". По замыслу режиссера, героиня (роль Фаины играет заслуженная артистка РФ Елена Санаева) будет в течение всего спектакля варить настоящий борщ, (которым в конце спектакля угостит зрителей), спокойно, без пафоса рассказывая зрителям эпизоды своей биографии. Роль Мамы Фаины, погибшей во время бомбежки на глазах главной героини и навсегда оставшейся молодой в ее памяти, играет Татьяна Циренина, сообщили в пресс-службе.

Там же проинформировали, что для сценографа спектакля Марии Трегубовой, многократного лауреата "Золотой маски" и других престижных премий, участие в создании этого спектакля также окрашено личным мотивом: Фаина Иосифовна Райхельгауз - бабушка Марии.

Как отметили в пресс-службе, специальная система, расположенная под полом зрительного зала, создаст эффект движения поезда. Зрителей ожидает полная иллюзия движущегося состава - с качанием, внезапными остановками, ускорением и замедлением движения. При помощи видеопроекции стены зрительного зала превратятся в мелькающие реалистичные картины театра военных действий, которые зрители увидят как бы через окна вагона.

Теги
Россия75-летие Победы
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