Театр имени Вахтангова покажет в Париже спектакль о холокосте "Наш класс"

МОСКВА, 21 февраля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова отправляется в пятницу на гастроли в Париж, где представит французским зрителям спектакль о холокосте "Наш класс" по пьесе польского драматурга Тадеуша Слободзянека. Выступления российской труппы пройдут в столице Франции с 22 по 25 февраля на сцене театра "Мариньи", расположенного на Елисейских полях, сообщил ТАСС директор Вахтанговского театра Кирилл Крок.

"Осенью прошлого года мы побывали в Париже с большими гастролями, когда в течение двух недель по шесть раз показали "Евгения Онегина" и "Дядю Ваню", два наших хита в постановке художественного руководителя Римаса Владимировича Туминаса. Все спектакли прошли с аншлагом на сцене престижного театра "Мариньи" и имели у французской публики фантастический успех", - сказал Крок.

"По окончании нашего блистательного турне директор театра "Мариньи" Жан-Люк Шоплен, как он выразился, "захотел продлить успех" и пригласил нас снова", - продолжил директор Вахтанговского театра.

"На этот раз мы везем спектакль по пьесе Тадеуша Слободзянека "Наш класс", посвященный теме холокоста. Он будет показан трижды - с 22 по 25 февраля. Билеты на все показы уже полностью раскуплены. Поддержку гастролям с российской стороны оказывает фонд "Подмосковные вечера", - проинформировал Крок.

О спектакле "Наш класс"

Пьеса "Наш класс. История в 14 уроках" была написана польским драматургом Тадеушем Слободзянеком в 2008 году и отмечена главной литературной премией Польши "Нике". Призывающая осознать трудные уроки истории, она сразу была востребована в театрах разных стран и поставлена в Польше, США, Израиле.

Премьера спектакля "Наш класс" в Москве состоялась 14 октября 2016 года на Новой сцене Вахтанговского театра. Постановку осуществила режиссер Наталья Ковалева. В создании спектакля принимали участие художник Александр Боровский, композитор Клавдия Тарабрина, хореограф Ирина Филиппова.

В основу пьесы положено реальное событие: в июле 1941 года в оккупированной немцами Польше жители городка Едвабне согнали в овин и заживо сожгли сотни своих односельчан-евреев. Участниками в качестве палачей и их жертв были и герои пьесы - десять одноклассников, у каждого из которых есть реальный прототип. Их играют молодые вахтанговские артисты Ксения Кубасова, Полина Кузьминская, Дарья Щербакова, Алексей Гиммельрейх, Владимир Логвинов, Юрий Поляк, Павел Попов, Максим Севриновский, Эльдар Трамов, Владимир Шульев.

Спектакль "Наш класс" прошел уже более 100 раз, и всем представлениям сопутствовал аншлаг. Кроме Москвы, эта постановка была показана во многих городах России, а также совершила зарубежную гастроль, побывав в городах Латвии.