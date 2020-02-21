В МХТ имени Чехова открывается выставка "Чайка. Перезагрузка"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Выставка "Чайка. Перезагрузка", организованная Музеем МХАТ, открывается в пятницу в Московском Художественном театре имени А.П. Чехова.

"В экспозиции, посвященной легендарной пьесе Антона Павловича Чехова, представлены редкие фотографии, документы, костюмы, макеты, афиши спектаклей из фондов музея всех четырех постановок "Чайки", прошедших в театре со дня его основания", - сообщили ТАСС в пресс-службе Музея МХАТ.

По словам собеседницы агентства, отдельной интригой будут записи живых голосов режиссеров-постановщиков пьесы на сцене Художественного театра. Предполагается также, что выставка станет своеобразным прологом новой "Чайки", премьера которой состоится 28 и 29 февраля.

В 2020 году МХТ, который носит имя А.П. Чехова, отметит 160-летие со дня рождения великого русского драматурга премьерой: известный литовский режиссер Оскарас Коршуновас ставит "Чайку". Она будет пятой по счету постановкой пьесы на сцене театра. В преддверии нового спектакля Музей МХАТ расскажет на выставке о всех постановках "Чайки" в МХТ с 1898 по 2020 год, уточнила представитель пресс-службы.

Все "Чайки" МХТ

У одной из самых известных в мире пьес Чехова, ставшей классикой мировой драматургии, непростая судьба. Ее премьера состоялась в 1896 году на сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге и завершилась провалом. "Это не "Чайка", а "дичь", - сострил кто-то из критиков после спектакля. Чехов из зрительного зала ушел за кулисы. "Автор провалился", - заключил он.

Идея взять неудавшуюся пьесу на сцену МХТ принадлежит Вл. И. Немировичу-Данченко. Коллектив Художественного театра пошел на риск и не просчитался. Позже, после триумфальной постановки К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко 1898 года изображение чайки стало эмблемой МХТ.

За время своего существования театр ставил пьесу четыре раза. В год 160-летия А. П. Чехова "Чайка" возвращается на сцену МХТ. О том, каким именно будет новый спектакль, его создатели пока молчат, но обещают необычное и интересное. Тем более, что в премьере заняты ведущие артисты театра Дарья Мороз, Игорь Верник, Станислав Любшин, Евгения Добровольская, Паулина Андреева и многие другие.