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Российский мультфильм "Урфин Джюс возвращается" покажут в Великобритании и Южной Корее

Как сообщили в студии Wizard, релиз ленты в Великобритании состоится в апреле 2020 года

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Воронежская мультипликационная студия Wizard подписала соглашения о дистрибуции фильма "Урфин Джюс возвращается" (производства студии "Мельница") на территорию Великобритании, Болгарии, Южной Кореи и некоторых стран Латинской Америки. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе Wizard.

"В рамках кинорынка European Film Market, который проходит в Берлине с 20 по 27 февраля, Студия Wizart подписала ряд соглашений о дистрибуции фильма "Урфин Джюс возвращается" производства студии "Мельница", на территорию Великобритании, Болгарии, Южной Кореи и ряда стран Латинской Америки. За релиз картины на территории Соединенного Королевства отвечает Signature Entertainment - один из ведущих британских дистрибьюторов, в портфеле которого насчитывается более 700 картин. Релиз ленты в Великобритании состоится уже в апреле 2020 года", - говорится в сообщении.

По сюжету Элли и ее пес Тотошка снова оказываются в Волшебной стране в самое подходящее время. Власть в Изумрудном городе опять пытается захватить Урфин Джюс. Теперь в руках Урфина есть волшебная книга колдуньи Гингемы, которая исполняет любое желание ее хозяина, а, значит, Мудрый Страшила, Храбрый Лев и Железный Дровосек в опасности. Элли, Тотошка и их новый приятель Тим решают помочь жителям Волшебной страны.

European Film Market - один из крупнейших кинорынков Европы. В прошлом году в событии приняли участие более 8 тыс. профессионалов киноиндустрии из 107 стран.

Теги
БолгарияГерманияВеликобританияРоссияРеспублика Корея
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