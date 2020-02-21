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Скульптора Бичукова похоронили на Троекуровском кладбище с воинскими почестями

Организацией похорон занималось Министерство внутренних дел, так как Анатолий Бичуков - бывший офицер

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Похороны народного художника РСФСР, вице-президента Российской академии художеств, скульптора Анатолия Бичукова, который умер в среду утром в возрасте 85 лет, состоялись на Троекуровском кладбище в Москве в пятницу, сообщили ТАСС в пресс-службе РАХ. Скульптора проводили в последний путь с воинскими почестями.

"Сегодня мы простились с Анатолием Андреевичем. На прощании были его друзья и коллеги, в том числе, конечно же, и из Академии художеств", - сообщили в пресс-службе.

Организацией похорон занималось Министерство внутренних дел, так как Бичуков - бывший офицер. Ранее начальник студии художников имени Верещагина МВД России Олег Леонов рассказал ТАСС, что будет выставлен почетный караул.

Прощание прошло в Большом зале Троекуровского кладбища.

Бичуков родился 24 мая 1934 года в г. Сталино (Украинская ССР, ныне - г. Донецк). В 1951 году, окончив Донецкое архитектурно-художественное училище, по распределению уехал работать в Москву. Был призван в армию, служил в Военно-воздушных силах стрелком-радистом.

В 1957 году, после демобилизации, стал штатным художником издававшейся в Москве еженедельной газеты "Советский патриот". В 1964 году окончил Московский государственный художественный институт им. Сурикова Академии художеств СССР по специальности "художник-скульптор". Выпускник мастерской народного художника СССР Матвея Манизера.

Первой заметной монументальной работой стал гранитный памятник поэту Борису Корнилову, установленный в городе Семенов (Горьковская, ныне - Нижегородская область). Наиболее известные произведения скульптора находятся в Москве: монумент "Благодарная Россия - солдатам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга" на Трубной площади, композиция "Защитникам земли российской" на Поклонной горе, памятник Сергею Есенину на Тверском бульваре. Среди других монументальных работ - памятники "Летчикам - героям гражданской авиации, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945" во Внуково, "Героям-медикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945" в Кисловодске.

В середине 1990-х годов участвовал в воссоздании скульптурного убранства храма Христа Спасителя. В 2002 году выполнил бронзовые фигуры российских императоров Петра I, Екатерины II, Николая I и Александра II для резиденции президента РФ в Большом Кремлевском дворце. В разное время был заведующим кафедрой скульптуры и композиции Российской академии живописи, ваяния и зодчества, ректором Московского государственного академического художественного института им. Сурикова при Российской академии художеств. С 2001 года по настоящее время занимал пост вице-президента РАХ. Был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (1996) и отмечен благодарностью президента РФ (1995).

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