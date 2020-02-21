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Илья Марфин стал победителем конкурса молодых композиторов фестиваля Башмета

Жюри посчитало лучшим его квинтет для фортепиано, двух скрипок, альта и виолончели. Вторую премию вручили Кириллу Архипову за фортепианное трио Work of Time

СОЧИ, 21 февраля. /ТАСС/. Илья Марфин стал обладателем первой премии VI Международного конкурса молодых композиторов в рамках XIII Международного зимнего фестиваля искусств под артистическим руководством народного артиста СССР Юрия Башмета. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба смотра.

"Победителем стал Илья Марфин за квинтет для фортепиано, двух скрипок, альта и виолончели", - сообщила пресс-служба. Вторую премию получил Кирилл Архипов за фортепианное трио Work of Time. Третью премию разделили между собой Као Динь Тханг из Вьетнама за фортепианный квартет "Временная линия" и россиянка Вера Петрова за фортепианный квартет.

Обладатели наград были объявлены по итогам второго, очного тура конкурса, который прошел в Органном зале Сочи. Произведения конкурсантов исполнили музыканты оркестра "Новая Россия" Кирилл Кравцов и Михаил Фейхман (скрипка), Андрей Усов (альт), Александр Лунегов (виолончель), Олег Худяков (фортепиано).

Смотр посвящен памяти Альфреда Шнитке и Святослава Рихтера. "Объединяла двух музыкантов и тяга к камерной музыке. Известна страсть Святослава Рихтера к ансамблевому исполнительству - среди его партнеров на сцене неоднократно были крупнейшие инструменталисты его времени. Автор масштабных ораториальных и симфонических полотен, Альфред Шнитке с особым трепетом сочинял камерные опусы; его фортепианный квинтет и сегодня остается одним из самых репертуарных сочинений конца ХХ столетия", - отметили организаторы конкурса.

Конкурсантам предложили подготовить сочинение длительностью 10-15 минут в жанре фортепианного ансамбля: для трио, квартета или квинтета. В жюри вошли ведущие представители современного композиторского искусства: завкафедрой композиции Московской консерватории Александр Чайковский, артистический директор Зимнего фестиваля искусств Юрий Башмет, польский композитор и музыковед Кшиштоф Мейер, его бельгийский коллега Патрик де Клерк и другие.

Зимний фестиваль искусств проходит в Сочи с 12 по 23 февраля. В нынешнем фестивале принимают участие Государственный симфонический оркестр "Новая Россия", камерный ансамбль "Солисты Москвы", Всероссийский юношеский симфонический оркестр, итальянский коллектив La Magnifica Comunitа, актеры Константин Хабенский и Евгений Миронов. В афише - три мировые премьеры сочинений Оскара Бьянки, Тошио Хосокава, Николо Кампогранде, в исполнении которых 23 февраля примет участие маэстро Башмет. На фестивале также состоялся первый гала-концерт оперных звезд в рамках международного проекта "Опера - за мир", этнический, джазовый и балетный вечера. Основную программу фестиваля дополняют музыкальная академия, лаборатория видеоарта и школа молодых журналистов, пишущих о культуре.

Теги
РоссияВьетнамМиронов, Евгений ВитальевичХабенский, Константин ЮрьевичКраснодарский крайБашмет, Юрий Абрамович
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