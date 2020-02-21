Реставраторы Эрмитажа восстановили две гипсовые конные скульптуры работы Клодта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Специалисты лаборатории научной реставрации скульптуры и цветного камня Государственного Эрмитажа восстановили две гипсовые фигуры коней, созданные в 1830 году Петром Клодтом - автором конных статуй на Аничковом мосту, одним из основателей анималистического жанра в русской скульптуре. Фигуры коней, над которыми реставраторы работали около пяти лет, представили в пятницу на выставке в Зимнем дворце.

"Сегодня рассказ о небольших скульптурах Клодта. Мы представляем итоги реставрации, итоги нескольких лет работы. Кроме того, что мы представляем блестящие скульптуры великого Клодта, который, конечно, является символом Петербурга: кони Клодта не только на Аничковом мосту, они дарились как символ Петербурга и стоят в разных концах мира. Это высочайшее искусство, очень петербургское по духу, потому что Петербург - это город императорской гвардии, город конников, конных скульптур", - сказал на открытии выставки генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Две небольшие по размеру (около 30 см) фигуры лошадей из тонированного гипса были исполнены Клодтом по заказу императора Николая I. Он изобразил в тончайших деталях английских жеребцов императорской придворной конюшни. Со временем скульптуры из хрупкого материала стали разрушаться.

"Лошади поступили в сильно разбитом состоянии. Пришлось склеивать разрозненные детали", - рассказала журналистам куратор выставки, художник-реставратор Александра Богданова. Реставраторы смоделировали утраченные детали из воска и по ним отлили гипсовые формы. Утраты на гривах и хвостах восстанавливались с помощью шелковых нитей. В результате фигурам удалось вернуть целостный экспозиционный вид.

На выставке показаны также образцы кабинетной скульптуры, несколько экспонатов посвящены последнему крупному проекту Клодта - памятнику императору Николаю I, который установлен на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге. Было несколько эскизов, на выставке представили модель, где император сидит на спокойно стоящем коне - в итоговом варианте конь поднят на дыбы, памятник имеет только две точки опоры.