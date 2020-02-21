Выставка Церетели пройдет в Подземном музее "Зарядья"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Выставка президента Российской академии художеств Зураба Церетели пройдет в Подземном музее парка "Зарядье" в Москве с 28 февраля по 9 марта. Она состоится в рамках проекта "#три_" и продолжит серию "быстрых выставок", рассказали ТАСС в пресс-службе проекта в пятницу.

"В экспозицию вошли три картины: "Римма-обольстительница" (2008), "Второй раунд" (2012), "У картины Церетели" (2012). В мультимедийной части представлены архивные кадры и фрагменты документального фильма о художнике", - сообщили в пресс-службе. Превью-показ пройдет 27 февраля, для посетителей выставка откроется 28 февраля и будет работать до 9 марта.

В пресс-службе напомнили, что в 2020 году Подземный музей парка "Зарядье" полностью изменил свое направление. Он стал площадкой для показа искусства разных эпох и стилей - наглядной хрестоматией, сочетающей демонстрацию живописи и скульптуры с мультимедийным погружением в биографию художников и исторический контекст.

Цикл "#три_" состоит из коротких (две-три недели), сменяющих друг друга выставок. В Подземном музее уже показали работы дуэта Александра Виноградова и Владимира Дубосарского, а также Аристарха Лентулова.

Церетели родился 4 января 1934 года в Тбилиси, в 1958 году окончил Тбилисскую академию художеств. В 1964 году начал работу в Институте этнографии и археологии Академии наук Грузии. Уже в конце 60-х - начале 70-х годов ярко проявил себя в монументальном искусстве. В разное время руководил самыми масштабными художественными проектами. В 1970-1980 годах - главный художник МИД СССР, в 1980 - главный художник Олимпийских игр в Москве, в 1995 - худрук строительства мемориального комплекса на Поклонной горе, с 1995 года - главный художник по воссозданию убранства храма Христа Спасителя в Москве.

Скульптурные памятники работы Церетели установлены во многих странах - США, Великобритании, Испании, Японии, Уругвае, Франции и других. Среди основных работ - "Счастье детям всего мира" (Нью-Йорк, 1979), "Рождение нового человека" (Севилья, 1995), памятники-бюсты Льву Толстому и Юрию Гагарину (Монтевидео, 2000), памятник жертвам холокоста (Иерусалим, 2005) и другие.