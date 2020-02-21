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Умер актер Борис Лескин

Ему было 97 лет
Борис Лескин (в центре), 2005 год Desiree Navarro/FilmMagic/Getty Images
Описание
Борис Лескин (в центре), 2005 год
© Desiree Navarro/FilmMagic/Getty Images

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Актер Борис Лескин умер в возрасте 97 лет, сообщила на своей странице в Facebook актриса МХТ имени А. П. Чехова Дарья Юрская.

"Большая потеря для нас. Борис Лескин, Боба... Всю жизнь дружили с папой, сколько легенд и невероятно смешных историй о нем мы знали от папы. И жизнь Бориса Лескина, длинная, разная, удивительная - невероятна. Прощайте", - написала Юрская.

До 1980 года Лескин играл в Большом драматическом театре в Ленинграде. Актер снялся в нескольких десятках фильмов. Последние годы работал и жил в США.

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