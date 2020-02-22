РАМТ представил спектакль "Я хочу в школу" на фестивале Башмета в Сочи

СОЧИ, 22 февраля. /ТАСС/. Российский академический молодежный театр (РАМТ) представил в субботу на сцене сочинского Зимнего театра спектакль "Я хочу в школу". Показ в рамках детской программы XIII Зимнего международного фестиваля искусств под художественным руководством Юрия Башмета поднял вопросы, в равной степени актуальные и для взрослой части аудитории.

"Конечно, это не детская постановка, - сразу предупредил журналистов исполнитель роли учителя Максим Керин. - У нашего худрука Алексея Владимировича Бородина позиция, которую мы все разделяем: разговаривать с детьми на равных. И мне кажется, что темы, которые волнуют меня и старшее поколение, также касаются и детей".

В спектакле звучит тема внутренней свободы, свободы личности. "Здесь есть выбор между тем, как приспособиться к каким-то обстоятельствам или попытаться что-то сделать, чтобы их изменить. Если взять сверхзадачу спектакля, то он о том, как сделать выбор, чтобы быть свободным человеком", - рассказал актер.

В центре сюжета - учитель и ученики школы №34, где царит особая атмосфера: классов нет, зато есть экскурсии на Эверест, лаборатории и проекты вместо уроков. В известие о закрытии школы, учебный подход которой не нравится высоким начальникам, никто не хочет верить: все думают, что в обычной школе им предстоит перетерпеть четверть, пока идет ремонт. Ребятам предстоит непростая борьба за ту школу, которую они любили.

"Понятно, что система необходима. Но мне бы хотелось, чтобы зрители нашего спектакля поняли, что даже в этой системе нужно оставаться личностью", - отметил Керин.

Премьера спектакля режиссера Александра Баркара, созданного по мотивам одноименной повести Евгении Пастернак и Андрея Жвалевского, состоялась в 2017 году. С тех пор постановка пользуется неизменным успехом у столичной публики. Труппа РАМТ впервые привезла этот спектакль в Сочи.

О фестивале

Зимний фестиваль искусств проходит в Сочи с 12 по 23 февраля. В нынешнем фестивале принимают участие Государственный симфонический оркестр "Новая Россия", камерный ансамбль "Солисты Москвы", Всероссийский юношеский симфонический оркестр, итальянский барочный коллектив La Magnifica Comunita, актеры Константин Хабенский и Евгений Миронов. В афише - три мировые премьеры сочинений Оскара Бьянки, Тошио Хосокава, Николо Кампогранде, в исполнении которых 23 февраля примет участие маэстро Башмет. На фестивале также состоялся гала-концерт оперных звезд в рамках международного проекта "Опера - за мир", этнический, джазовый и балетный вечера. Основную программу фестиваля дополняют музыкальная академия, лаборатория видеоарта, Школа молодых журналистов, пишущих о культуре.