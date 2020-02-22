КИЕВ, 22 февраля. /ТАСС/. Украинская музыкальная группа Go-A представит страну на конкурсе "Евровидение-2020", который пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. Исполнители победили в финале национального отбора, который транслировал в субботу "Первый национальный" телеканал.

"Украину на "Евровидении-2020" представит группа Go-A", - объявил ведущий конкурса Сергей Притула.

В финале за право выступить на конкурсе боролись еще пять исполнителей: певица Jerry Hail (Яна Шемаева), KRUTЬ (Марина Круть), певцы David Axelrod, Khayat (Андрей Хайат) и группа Tvorchi.

65-й по счету конкурс "Евровидение" пройдет с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy. Логотипом смотра выбран круг из флагов 41 страны - участницы, расположенных в порядке первого участия в мероприятии, а девизом - "Откройся" (Open Up). Нидерланды получили право на проведение "Евровидения" в 2020 году после того, как в 2019 году конкурс выиграл представитель страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.

Украина в прошлом году не участвовала в песенном конкурсе из-за скандала вокруг украинской певицы Maruv (Анна Корсун), которая выиграла национальный отбор на "Евровидение", но не поехала представлять страну. В феврале 2019 года после победы в конкурсе Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) выставила ей жесткие условия, включая ряд политических требований, принять которые певица отказалась. В результате организаторы отбора предложили отправиться на "Евровидение-2019" двум другим финалистам, занявшим второе и третье места, но и они ответили отказом. В этих условиях НОТУ решила отказаться направлять своего представителя на конкурс.