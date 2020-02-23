Вахтанговский театр приехал с гастролями в Париж

ПАРИЖ, 23 февраля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова открыл в субботу гастроли на сцене парижского театра "Мариньи" (Theatre Marigny) на Елисейских полях. Театр представил спектакль о холокосте "Наш класс" по пьесе польского драматурга Тадеуша Слободзянека.

В основу пьесы положено реальное событие: в июле 1941 года в оккупированной немцами Польше жители городка Едвабне согнали в овин и заживо сожгли сотни своих односельчан-евреев. Палачами и жертвами в этой страшной истории стали 10 одноклассников, у каждого из которых есть реальный прототип. Их играют молодые вахтанговские артисты Ксения Кубасова, Полина Кузьминская, Дарья Щербакова, Алексей Гиммельрейх, Владимир Логвинов, Юрий Поляк, Павел Попов, Максим Севриновский, Эльдар Трамов, Владимир Шульев. Постановку осуществила режиссер Наталья Ковалева, в создании спектакля принимали участие художник Александр Боровский, композитор Клавдия Тарабрина, хореограф Ирина Филиппова.

Спектакль продолжительностью три с половиной часа произвел на зрителей сильное впечатление.

"Огромное спасибо за то, что я увидела", - сказала, обращаясь к вахтанговцам, американская киноактриса, живущая в Париже. Она напомнила, что осенью посмотрела спектакль "Евгений Онегин", который Вахтанговский театр привозил на гастроли в Париж, а на другой спектакль из гастрольной программы - на "Дядю Ваню" - попасть не смогла, потому что не сумела достать билет. "Вот и сейчас на спектакль "Наш класс" с трудом достала билет. Так что возвращайтесь почаще в Париж, где вас очень ждут", - выразила зрительница общее пожелание парижских театралов.

Прошлые показы

Как ранее сообщал ТАСС директор Вахтанговского театра Кирилл Крок, осенью прошлого года вахтанговцы побывали в Париже с большими гастролями, когда в течение двух недель по шесть раз показали "Евгения Онегина" и "Дядю Ваню" в постановке художественного руководителя Римаса Туминаса. Все спектакли прошли на сцене "Мариньи". По окончании турне директор театра "Мариньи" Жан-Люк Шоплен, как он выразился, "захотел продлить успех" и пригласил Вахтанговский театр снова. На этот раз со спектаклем "Наш класс", посвященным теме холокоста.

Один из организаторов нынешнего турне вахтанговцев Антон Лошак сообщил ТАСС, что финансовую поддержку гастролям оказал российский меценат, пожелавший остаться неизвестным. "Он посмотрел в Москве спектакль "Наш класс", который, по его словам, вызвал у него "взрыв мозга", и решил непременно показать эту постановку вахтанговцев в Париже, а затем в Лондоне и Берлине", - рассказал собеседник агентства.

"Наш класс" в Париже сыграют еще дважды - 23 и 24 февраля", - уточнил он, добавив, что на все показы этой постановки билеты были полностью раскуплены еще месяц назад.