Всероссийский юношеский оркестр Башмета представил мировые премьеры на фестивале в Сочи

СОЧИ, 23 февраля. /ТАСС/. Всероссийский юношеский симфонический оркестр (ВЮСО) под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета в воскресенье представил три мировых премьеры на закрытии XIII Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи. Организаторы смотра пошли на риск, включая сочинения в программу, рассказали они журналистам перед концертом.

"Сегодня в заключительном концерте будут замечательные солисты. И в программе, которая очень разнообразна, будут даже шокирующие произведения современной музыки", - заинтриговал прессу создатель и главный дирижер ВЮСО, худрук фестиваля Башмет. "Будет несколько произведений больше, чем интересных. Эта музыка крайне современная, но мы уверены, что публика, которая придет в Зимний театр, не просто переживет это стоически, но уже за 13 лет фестиваля выросла до того, что получит удовольствие, узнавая что-то новое", - добавил глава Русского концертного агентства Дмитрий Гринченко.

Сочинцы и гости города первыми услышали сочинение Оскара Бьянки "Этуаль" ("Звезда") в исполнении немецкого гитариста Нико Коука, за дирижерский пульт встал итальянский маэстро Клаудио Ванделли. Необычное сочетание электрогитары и симфонического оркестра пришлось публике по вкусу: аплодисменты звучали даже на выразительном моменте в середине номера. "Узу" для симфонического оркестра Тошио Хосокова и Первую симфонию Николы Кампогранде зрители приняли так же хорошо.

Программу дополнил концерт для маримбы, ударных и оркестра Небойши Живковича при участии автора, а также сочинения Россини, Дворжака, Равеля, Бруха, Сарасате и Глинки. И это было определенным риском - доверить столь разнообразную программу коллективу юных музыкантов в возрасте до 22 лет.

"Мы учим их верности, точности прочтения текста, то есть академическому искусству, - подчеркнул маэстро Башмет, говоря о ВЮСО, участников которого он отбирает по всей стране с 2012 года. - Сегодня на закрытии фестиваля исполняются сложнейшие вещи: и романтика, и классика, и много современного. И мы видим результат работы оркестра".

О фестивале

Фестиваль стартовал 12 февраля, в нем приняли участие Государственный симфонический оркестр "Новая Россия", камерный ансамбль "Солисты Москвы", итальянский барочный коллектив La Magnifica Comunita, актеры Константин Хабенский и Евгений Миронов. В Сочи состоялся гала-концерт оперных звезд в рамках международного проекта "Опера - за мир", этнический, джазовый и балетный вечера. Основную программу фестиваля дополнили музыкальная академия, лаборатория видеоарта, школа молодых журналистов, пишущих о культуре.

"Очень порадовала не только насыщенность концертов в Зимнем театре, но и программа за рамками этого: количество молодых ребят во всех четырех департаментах музыкальной академии, в том числе не только из Сочи и Краснодарского края, но и из-за рубежа. Публика на конкурсе композиторов тоже поразила нас своим количеством, - отметил Гринченко. - Замечательно, что фестиваль продолжает развиваться именно как полноценный фестивальный продукт, а не как серия концертов в течение сезона. За этим, с нашей точки зрения, будущее".

Организаторы объявили даты следующего смотра в Сочи, он пройдет с 15 по 28 февраля 2021 года. В качестве нововведения в его программу может войти всероссийский конкурс фотографов, тематикой которого станет культура и профессиональное искусство.