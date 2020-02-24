"Лед 2" собрал в России более 1 млрд рублей

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Фильм "Лед 2" режиссера Жоры Крыжовникова собрал в российском прокате с 14 февраля более 1 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Мелодрама вышла в российский прокат 14 февраля и стала продолжением картины "Лед". Вторая часть рассказывает о том, как сложилась жизнь фигуристки Нади и хоккеиста Саши после свадьбы. Главные роли в картине сыграли Александр Петров, Аглая Тарасова, Мария Аронова, Надежда Михалкова, Юлия Хлынина и другие.

После выхода на российские экраны лента заработала 1 млрд 6 млн рублей, из них за первые выходные фильм собрал около 577 млн рублей.

Согласно данным ЕАИС, первая часть собрала 1 млрд рублей спустя 12 дней проката, а ее итоговые сборы составили порядка 1 млрд 446 млн рублей.

Лидер проката в выходные

Фильм "Лед 2" вновь стал лидером российского проката, собрав 298,4 млн рублей за минувшие четыре дня. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 20 по 23 февраля.

На втором месте расположилась американская приключенческая комедия "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" режиссера Стивена Гейгана, собравшая за четыре дня 250,2 млн рублей. Картина, основанная на одноименном романе Хью Лофтинга, вышла в российский прокат 20 февраля. В фильме рассказывается о приключениях ветеринара, умеющего разговаривать с животными. Главные роли в картине сыграли Роберт Дауни - младший, Селена Гомес, Том Холланд, Эмма Томпсон, Рэйф Файнс, Антонио Бандерас и другие актеры.

Третье место по кассовым сборам досталось американскому криминальному боевику "Джентльмены" режиссера Гая Ричи, который вышел в российский прокат 13 февраля и собрал 246,5 млн рублей. По сюжету талантливый выпускник Оксфордского университета придумал нелегальную схему обогащения за счет поместий обедневшей аристократии из Великобритании. Однако желание продать свой бизнес влиятельным американским миллиардерам приводит главного героя ко встрече с принципиальными джентльменами. Главные роли в фильме сыграли Чарли Ханнэм, Мэттью Макконахи, Мишель Докери, Джереми Стронг, Колин Фаррелл, Хью Грант, Генри Голдинг и другие.