Фестиваль "Золотая маска" открывает в Москве программу "Маска плюс"

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Фестиваль Российской национальной театральной премии "Золотая маска" открывает в понедельник в Москве внеконкурсную программу "Маска плюс", которая продлится до 12 марта и включит в свою афишу 12 постановок из семи городов и одного села России, сообщили ТАСС в пресс-службе "Золотой маски".

"В проекте "Маска плюс" представлены спектакли, не попавшие в основной конкурс, но дошедшие до финала", - уточнила собеседница агентства. По ее словам, в программе участвуют спектакли театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Красноярска, Перми, Омска, а также из Буинска и села Большая Атня в Татарстане, в общей сложности состоится 15 показов.

Особенностью программы 2020 года кураторы считают заметный репертуарный поворот - все чаще большая театральная классика перебирается в камерные залы, а современная пьеса выходит на большую сцену, классические произведения становятся актуальными высказываниями о современности, а пьесы на актуальные темы звучат уже как классические тексты.

Афиша "Маски плюс"

Театральные коллективы из Санкт-Петербурга представят в программе "Маска плюс" четыре спектакля: "Ревизор" театра "Суббота" в постановке Андрея Сидельникова, постановку Петра Шерешевского "Чайка" в Камерном театре Малыщицкого, "Утиную охоту" режиссера Григория Козлова покажет театр "Мастерская", а Социально-Художественный театр - Topgirls Галины Ждановой.

Также в афише значится спектакль "Тверь-Тверь", поставленный Елизаветой Бондарь в Тверском ТЮЗе, который рассказывает о городе и его людях, соединяет кино, оперу-сказку, городской вербатим и приглашает прогуляться по городу. Поколению шестнадцатилетних, сталкивающихся с трудностью самоопределения, посвящается постановка "Мама, мне оторвало руку" режиссера Никиты Бетехтина по пьесе Маши Конторович в Красноярском ТЮЗе. Спектакль "Летели качели" Марины Оленевой о сложности перехода из детского сознания во взрослое покажет Камерный театр "Новая Драма" из Перми, а одну из самых популярных современных пьес "Человек из Подольска" Дмитрия Данилова представит Омский "Пятый театр".

Одна из тем программы посвящена развитию театрального дела в сверхмалых городах. Впервые в "Маске плюс" появились спектакли "Папоротник" из города Буинска и "Фронтовичка" из села Большая Атня в Татарстане, создающие прецедент для размышлений о художественной и организационной модели театра в малых городах и поселках с населением в десятки тысяч человек.

Традиционно "Маска плюс" не ограничивается показом спектаклей, после каждого из них проходят обсуждения со зрителями, а большой разговор профессионалов состоится на ставшем уже традиционным Круглом столе малых городов. Развитие театров в малых и сверхмалых городах станет темой этого разговора, в котором примут участие руководители 29 театральных коллективов из Альметьевска, Ачинска, Большой Атни, Буинска, Глазова, Кудымкара, Лесосибирска, Лысьвы, Минусинска, Мичуринска, Мотыгино, Набережных Челнов, Нижнего Тагила, Новокуйбышевска, Новошахтинска, Нюрбы, Нягани, Орска, Прокопьевска, Рыбинска, Саров, Сарапула, Серова, Старого Оскола, Советска, Тары и Шарыпова.

Внеконкурсная программа "Маска плюс" проходит при поддержке Министерства культуры РФ и Департамента культуры правительства Москвы.

О "Золотой маске"

"Золотая маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта, мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов.

Фестиваль в городах России проводится с 2000 года. В его программе участвуют спектакли-номинанты и лауреаты одноименной премии. За рубеж фестиваль "Золотая маска" выезжает с 2005 года. Региональные и международные проекты проходят при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.