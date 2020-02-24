Ширвиндту вручили премию председателя Союза театральных деятелей РФ

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Заместитель председателя Союза театральных деятелей (СТД) России Евгений Стеблов вручил председательскую премию художественному руководителю Московского академического театра сатиры, народному артисту РСФСР Александру Ширвиндту. Церемония прошла в понедельник на приеме в театральном центре "На Страстном", передает корреспондент ТАСС.

"Прием председателя СТД - для нас это всегда праздник, и мы поздравляем своих коллег с их достижениями, торжественными датами", - отметил Стеблов. Сам председатель организации - народный артист РСФСР Александр Калягин не смог присутствовать на мероприятии по состоянию здоровья.

"Когда он был молодым, он был явлением. Мы все всегда восхищались им, - сказал Стеблов, представляя гостям премианта. - Ширвиндт - это не просто артист, педагог, яркая индивидуальность. Это целая эпоха в нашей театральной жизни. Он создает вокруг себя ауру легкости, мудрости и замечательного юмора".

Премия председателя присуждается представителю любой театральной профессии за вклад в развитие театрального искусства России. Определяет лауреата Калягин. "Мы собираемся, конечно, редко, и все-таки СТД - это гнездо. И как бы все разобщенно не жили, сохранность нашего гнезда существует", - подчеркнул Ширвиндт.

Он выразил также благодарность главе СТД, отметившего его личной премией. "Калягин - это удивительная история. Человек такой мощи, таланта, ума, дарования и темперамента - это редкий симбиоз <...> Саша - удивительный уникум, нет отстающих звеньев в его конфигурации. Он потрясающий актер, он мудрый, что так редко в нашей черте оседлости, он замечательный организатор, он мужик и так далее", - поделился худрук Театра сатиры.

Золотые знаки СТД

В рамках вечера состоялось также вручение золотых знаков СТД РФ за вклад в развитие театрального искусства России. Почетный знак является благодарностью за преданность союзу. Им были отмечены исследователь театра Римма Кречетова, главный художник Российского Академического молодежного театра (РАМТ) Станислав Бенедиктов, заведующий Кабинетом драматических театров и Кабинетом национальных театров СТД РФ Марина Корчак, театровед, театральный критик Ольга Глазунова и искусствовед, художник театра Ирина Уварова.

Ежегодно Калягин дает прием для коллег, который по традиции приходится на первый день Масленицы. Холл центра "На Страстном" был оформлен в русском стиле. Для чая был установлен самовар, а масленичные блины гостям подавали официанты в традиционных костюмах.

Гостями приема председателя стали режиссер Владимир Панков, директор РАМТ Софья Апфельбаум и худрук РАМТ Алексей Бородин, директор театра "Ленком" имени Марка Захарова Марк Варшавер, художественный руководитель театра "Практика" Марина Брусникина и другие театральные деятели. Перед гостями выступили артисты театра "Геликон-опера" Алексей Исаев и Юлия Щербакова.

Премия председателя СТД учреждена в 2002 году. За время существования этой награды ее получали Галина Волчек, Владимир Этуш, Алла Покровская, Юрий Любимов, Петр Фоменко, Юрий Яковлев.