Съемки фильма "Миссия невыполнима 7" в Италии остановили из-за коронавируса

Съемки седьмого фильма франшизы "Миссия невыполнима" в Италии остановили из-за ситуации с распространением коронавируса в стране. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на заявление кинокомпании Paramount.

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Как отмечает компания, такие меры приняты в качестве "предосторожности, для безопасности актеров и съемочной группы". Трехнедельные съемки должны были пройти в Венеции.

Премьера седьмой части "Миссии" запланирована на июль 2021 года. В качестве режиссера картины выступил Кристофер МакКуорри. В фильме снимутся Том Круз, Ребекка Фергюсон, Ванесса Кирби, Саймон Пегг и другие.

Шесть предыдущих фильмов серии заработали более $3,57 млрд.

Согласно последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Италии превысило 220, включая шесть случаев летальных исходов. Один больной выздоровел. Большинство заразившихся проживают в северной области Ломбардия.