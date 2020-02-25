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Премьера триллера "Колл-центр" с Павлом Табаковым состоится весной на ТНТ

Режиссер Алексей Чупов отметил, что сценарий писали несколько лет, в сюжете будет много неожиданных поворотов

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Премьера сериала "Колл-центр" с актером Павлом Табаковым в главной роли состоится весной на телеканале ТНТ. Об этом во вторник ТАСС сообщила режиссер и сценарист проекта Наталья Меркулова.

"Точная дата выхода будет известна в ближайшее время, пока известно, что это будет весенний сериал <…> Мы старались говорить о том, что происходит вокруг нас, и темы, которые мы брали для сериала, - это темы последних трех лет, которые активно обсуждаются в нашей стране и мире", - сказала Меркулова.

По ее словам, основой для истории стали "та среда, в которой мы живем, травмы, которые мы приобретаем, страхи, которые мы испытываем".

Как отметил режиссер Алексей Чупов, в сериале "будут рассмотрены разные виды страхов - страх смерти, физической боли, потери близкого человека, страх перед войной, перед сумасшествием". "Это будет такая галерея страхов", - отметил он.

Чупов добавил, что сценарий писали несколько лет, в сюжете будет много неожиданных поворотов. "И когда вы подумаете, что вы "раскусили" сериал, произойдут неожиданности, которые позволят вам усомниться в этом", - поделился режиссер.

Сюжет сериала разворачивается вокруг колл-центра онлайн-магазина для взрослых, сотрудников которого неизвестные заперли в офисе и угрожают им. Злоумышленники осведомлены о каждом из работников. Роли в сериале исполнили Владимир Яглыч, Юлия Хлынина, Сабина Ахмедова, Никита Тарасов и другие актеры. Проект был отмечен призом за лучший сценарий на фестивале "Пилот" в Иваново.

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