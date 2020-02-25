Студенты из Германии, Венгрии и Болгарии выступят на фестивале "Твой шанс" в Москве

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Международный студенческий фестиваль "Твой шанс", в котором примут участие юные артисты из разных городов России, а также из Болгарии, Венгрии, Германии и Румынии, пройдет в московском центре "На Страстном" с 13 по 27 апреля. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе центра.

"За 15 дней фестиваля, который в этом году пройдет в столице в 16-й раз, московские зрители, а также профессиональное театральное сообщество - критики, режиссеры, директора театров, театральные агенты - познакомятся с актуальными театральными течениями, которыми сегодня охвачена творческая молодежь России и Европы. В афишу международного студенческого смотра отобраны самые смелые, дерзкие, интеллектуальные студенческие спектакли в исполнении будущих звезд театра и кино России и Европы", - сказали в пресс-службе.

Европейская программа фестиваля "Твой шанс" состоит выступлений творческих вузов Германии, Венгрии, Румынии и Болгарии. Театральная академия Гамбурга и немецкий Театр Талия представят студенческую работу по произведениям Даниила Хармса "Погибшие в житейском поле" в режиссуре актера Театра Талия Йорга Поля.

Студенты румынского Национального университета театра и кино им. И. Л. Караджале представят в камерном пространстве пьесу британского драматурга Питера Шеффера "Эквус", намеренно разрушая границы между зрителями и актерами. Артисты из Университета Капошвара в Венгрии привезут постановку "Лир" - современную интерпретацию шекспировской трагедии.

Впервые за историю фестиваля Национальная академия театра и кино имени Крыстё Сарафова (Болгария) покажет проекты сразу двух курсов: постановку Мастерской Пламена Маркова "Нечистый" по пьесе Нины Садур "Панночка" и спектакль курса Пенко Господинова "Леди Макбет Мценского уезда" по повести Николая Лескова.

Москва и регионы

Гости фестиваля увидят также постановки шести ведущих театральных вузов Москвы. Выпускной курс Виктора Рыжакова Школы-студии МХАТ представит музыкально-поэтический спектакль "Оттепель". Спектакль "Чудо святого Антония" покажет актерско-режиссерская мастерская Леонида Хейфеца ГИТИС. Третий курс Констанина Райкина Высшей школы сценических искусств представит постановку "В тени Бродского" по текстам ленинградских поэтов-шестидесятников.

Студенты мастерской Владимира Иванова Театрального института им. Бориса Щукина сыграют спектакль "Процесс", а артисты третьего курса Владимира Драгунова Театрального училища им. Щепкина представят спектакль "Русский крест" по тексту Федора Абрамова. В свою очередь курс Александра Михайлова ВГИК представит на фестивале спектакль "Двенадцать стульев".

Региональная афиша фестиваля "Твой шанс" состоит из мастерских ведущих театральных школ России: Санкт-Петербурга, Ярославля, Нижнего Новгорода и Саратова. Помимо этого, на фестивале пройдет проект "Абитуриент", в рамках которого российские абитуриенты получат возможность пройти репетицию прослушивания в театральные вузы Москвы.

Также традиционно во время фестиваля в Боярских палатах СТД РФ будет работать выставка молодых театральных художников имени Олега Шейнциса. Экспозиция будет включать работы креативных студентов и недавних выпускников факультетов сценографии, художественных факультетов колледжей, училищ и школ дизайна.

Спектакль, который признают победителем смотра, будет объявлен на церемонии закрытия фестиваля 27 апреля, он получит титул Гран-при фестиваля и возможность в течение всего сезона идти на сцене Театрального центра "На Страстном". А лучшему молодому художнику вручат приз в размере $1 000 на дальнейшие творческие проекты.

Смотр проводится при поддержке Министерства культуры России, департамента культуры Москвы и Союза театральных деятелей РФ.