Тактильная модель неандертальца войдет в основную экспозицию Исторического музея в июне

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Тактильные экспонаты, среди которых модели неандертальца и сабли в ножнах Дмитрия Пожарского, станут частью основной экспозиции Государственного исторического музея в июне 2020 года. Планируется размещение тактильных моделей и в других комплексах музея, в том числе в храме Василия Блаженного, сообщили организаторы проекта на пресс-конференции в музее во вторник.

"Тактильными моделями будет оснащена практически вся экспозиция на первом этаже Исторического музея. Буквально вчера мы прошли по экспозиции широким составом, где были представители и фондовых подразделений, и экспозиционных, представители служб, которые работают с посетителями. Мы внимательно изучили весь маршрут, расположение тактильных моделей", - сказал директор Исторического музея Алексей Левыкин.

Он добавил, что в планах размещение тактильных моделей и на других площадках музея, в том числе в Покровском соборе (храме Василия Блаженного). "Я думаю, мы будем оснащать тактильными моделями и другие комплексы, будем в этом направлении двигаться", - сказал Левыкин и добавил, что в музее создают все возможности для проведения экскурсий для слабовидящих людей.

Научно-исследовательская реставрационная лаборатория "Археолаб" стала победителем конкурса Фонда президентских грантов. Тактильные модели создаются в рамках гранта, их представят посетителям музея в июне 2020 года. Организаторы проекта отмечают, что Исторический музей станет первой музейной институцией, которая разместит тактильные модели в экспозиции на постоянной основе, не выделяя для них отдельное пространство. До этого другими музеями тактильные модели размещались лишь на временных выставках.

Неандерталец и сабля Пожарского

Для экспозиции в Историческом музее будут созданы тактильные модели к ключевым экспонатам - от каменного века до эпохи Петра I. Среди них тактильная модель неандертальца, архитектурный силуэт знаменитого моленного места Ивана Грозного с панелью, изображающей венчание князя Владимира Мономаха "шапкой Мономаха", тактильная модель сабли в ножнах Дмитрия Пожарского. Специально для выставки будет изготовлен макет здания Исторического музея, коллекция которого является частью мирового культурного наследия.

Тактильные модели будут размещены на специальных стойках, тут же будут встроенный тифлоаудиогид для незрячих и слабовидящих, видеогид для глухих и слабослышащих посетителей. Стойки также доступны посетителям, передвигающимся на инвалидных колясках.

Впервые тактильные модели к ключевым экспонатам музея были представлены в Историческом музее в 2019 году, когда состоялась выставка "Трогательная история". Тогда были созданы тактильные модели к археологическим находкам, знаковым памятникам времен Древней Руси и Московского царства. Проект был реализован при содействии благотворительного фонда поддержки слепоглухих "Со-единение" и научно-исследовательской реставрационной лаборатории "Археолаб".