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Бьорк выступит в Москве 2 июля

Певица выступит под аккомпанемент оркестра "Русская филармония"
Бьорк Mark Horton/WireImage/Getty Images
Описание
Бьорк
© Mark Horton/WireImage/Getty Images

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Исландская певица Бьорк даст концерт в московском "Крокус сити холле" 2 июля. В программу войдут главные хиты артистки в сопровождении оркестра, сообщила во вторник пресс-служба организатора гастролей - компании SAV Entertainment.

"После долгой паузы великая исландская певица представит в Москве новую программу Bjork Orchestral - лучшие хиты за почти 30-летнюю карьеру в сопровождении оркестра", - сообщили организаторы, уточнив, что Бьорк не выступала в Москве с 2003 года.

Певица выступит под аккомпанемент оркестра "Русская филармония". В Москве состоится премьера нового шоу Бьорк, после чего артистка повезет его в Хельсинки, Берлин, Париж и другие города.

Бьорк Гудмундсдоттир - певица и киноактриса, автор альбомов Homogenic, Volta, Biophilia, Vulnicura и др. Снималась в фильме Ларса фон Триера "Танцующая в темноте", за эту роль получила приз Каннского фестиваля. Она удостоена музыкальных наград MTV Europe Music Awards (1995) и MTV Video Music Awards (1998, 2000), а также 13 раз номинировалась на американскую премию Grammy.

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