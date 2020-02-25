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Bomfunk MC's выступит летом в Волгограде на фестивале ParkSeason Fest

Мероприятия пройдет 15 августа

ВОЛГОГРАД, 25 февраля. /ТАСС/. Международный музыкально-развлекательный фестиваль ParkSeason Fest, на котором впервые после 15-летнего перерыва в России выступят авторы хита Freestyler - финская группа Bomfunk MC's, пройдет в августе в Волгограде, сообщается на сайте организаторов фестиваля.

"Легенды мировой электронной музыки с элементами хип-хопа и брейк бита Bomfunk MC's возобновили свою творческую деятельность и приедут в Россию впервые за 15 лет специально для участия в фестивале ParkSeason (эксклюзивный договор с Warner Music). На "Волгоград арене" прозвучат самые известные синглы, включая культовый суперхит Freestyler, набравший более 180 млн просмотров на YouTube", - говорится в сообщении.

Для участия в фестивале уже заявились "Мумий Тролль", "Сплин", Guano Apes, Элджей. Также на тематических сценах выступят Bad Balance, "Каспийский груз", "Кис-кис", Krec, Ольга Бузова, Миша Марвин (Black Star) и многие другие.

ParkSeason Fest - новый формат музыкально-развлекательных фестивалей, который состоится на территории объединенного пространства Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) и стадиона "Волгоград арена". Посетителям будут доступны три музыкальных сцены: на стадионе - главная сцена, в парке - поп-сцена и сцена молодежной культуры. Всего на мероприятии в течение одного дня состоится около 30 живых выступлений. Также в рамках ParkSeason Fest будут организованы площадки уличных видов спорта, зона автограф- и селфи-сессий известных блогеров, лекторий для паблик-токов со знаменитостями, фудкорт и дизайн-маркет, многочисленные партнерские и интерактивные кластеры.

"От лица администрации Волгограда подтверждаю возможность проведения фестиваля ParkSeason Fest 15 августа 2020 года в Волгограде на территории Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) и стадиона "Волгоград Арена". Данное событие будет позиционироваться в качестве главного музыкально-развлекательного мероприятия в нашем городе на 2020 год и состоится при поддержке администрации Волгограда", - цитируют организаторы мэра Волгограда Виталия Лихачева.

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