Lucasfilm показала новую эпоху "Звездных войн"

Кинокомпания Lucasfilm представила новую эпоху "Звездных войн", которая получила название "Расцвет Республики" (Star Wars: The High Republic). Ролик размещен на YouTube-канале киносаги.

События происходят за 200 лет до первого эпизода киносаги. "Звездные войны: Расцвет Республики" - это совершенно новые истории пяти авторов", - говорится в описании к видео.

Как отмечается, авторами выступили Клаудия Грей, Джастина Айрлэнд, Даниэль Хосе Олдер, Каван Скотт и Чарльз Соул. Они будут делать упор на новых персонажей.

Первые книги и комиксы поступят в продажу на фестивале Star Wars Celebration, который пройдет в Анахайме августе, сообщается на сайте "Звездных войн". Они войдут в цикл "Свет джедаев" (Star Wars: The High Republic: Light of the Jedi).