Дни культуры Ингушетии пройдут во Франции и Турции к 250-летию единения региона с Россией

МАГАС, 25 февраля. /ТАСС/. Дни культуры Ингушетии, приуроченные к 250-летию вхождения республики в состав России, пройдут в 2020 году во Франции, Турции и ряде регионов России. В рамках гастролей творческие коллективы и музеи республики проведут концерты, выставки, театрализованные представления, сообщил во вторник ТАСС и. о. министра культуры Темерлан Дзейтов.

"В рамках 250-летия добровольного вхождения Ингушетии в состав России мы запланировали гастроли - Дни культуры республики во Франции, Турции, также надеемся, что сможем организовать поездку и в Казахстан. Из регионов страны Дни культуры пройдут в Ставрополе, Самаре, Петрозаводске, а также в парке "Зарядье" в Москве под открытым небом", - сказал Дзейтов.

По его словам, в программу Дней культуры Ингушетии входит более десятка различных мероприятий.

"Наша цель - это не просто отметить юбилейную дату единения с Россией, но также познакомить с нашей культурой, историей и кухней жителей как регионов страны, так и зарубежья. В программу включены выставки музеев республики, концерт, танцевальные номера артистов госансамбля, театрализованные постановки. Гастроли будут проводиться в течение 2020 года", - добавил министр.

В марте 1770 года вблизи селения Ангушт на равнинной местности под названием "Барта босе" представители ингушского народа принесли присягу на верность российскому государству, а 12 июля 1770 года договор о добровольном вхождении Ингушетии в состав России, подписанный ингушскими старейшинами, был одобрен Коллегией иностранных дел России. Через 40 лет, в августе 1810 года, в крепости Владикавказской был подписан акт присяги ингушей. Весной 2020 года республика отметит масштабными мероприятиями 250-летие вхождения Ингушетии в состав России.