Фильм "Сестренка" получил Гран-при Международного православного Сретенского кинофестиваля

ОБНИНСК /Калужская область/, 25 февраля. /ТАСС/. Фильм режиссера Александра Галибина "Сестренка", рассказывающий о том, как украинская девочка Оксана, осиротевшая в годы Великой Отечественной войны, обретает новую семью в башкирской деревне, получил Гран-при XV Международного православного Сретенского кинофестиваля "Встреча". Церемония закрытия фестиваля прошла в Обнинске Калужской области, передает корреспондент ТАСС.

Кинофестиваль был организован в 2006 году при поддержке Министерства культуры РФ, Союза кинематографистов России и по благословению митрополита Калужского и Боровского Климента. Его целью является представление православного образа жизни при помощи киноискусства.

Награду за исполнение лучшей мужской роли получил Арслан Крымчурин. Сценарий фильма написан по повести башкирского писателя Мустая Карима "Радость нашего дома".

"Я считаю, что фестиваль стал большим и серьезным культурным явлением в жизни не только области, округа, но и всей нашей страны. Желаю продолжать идти этим же курсом, новых успехов, еще большего количества зрителей", - сказал на церемонии закрытия фестиваля полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе (ЦФО) Игорь Щеголев.

При этом полпред отметил актуальность кинофестиваля. "Очень многие говорят, что надо зафиксировать [в Конституции], что же такое наши ценности, что такое семья в нашем российском понимании этого слова. И ваш фестиваль как раз эти понятия и формулирует, причем на очень современном языке - языке киноискусства, и для современного поколения это особенно важно, поскольку очень многое они привыкли воспринимать именно на киноязыке", - добавил Щеголев.

По словам врио губернатора Калужской области Владислава Шапши, фестиваль уже стал частью истории региона и города Обнинска. "Если история такая прекрасная, как этот фестиваль, значит историю нужно продолжать и продолжать ее нам с вами. Спасибо огромное организаторам - без их колоссального труда это было бы невозможно", - сказал он.

Лауреаты юбилейного фестиваля

Призом полномочного представителя президента России в Центральном Федеральном округе был отмечен фильм "Поколение Зубров" режиссера Сергея Варицкого, призом губернатора региона - фильм "Русские в Ливане" режиссера Андрея Судиловского.

Лучшим игровым фильмом стал "Побег из Москвабада" Дарьи Полторацкой, документальным фильмом - "Не уходи отсюда" Владимира Самородова и Марины Труш, анимационным фильмом - иранский "Клубок" Малихе Голамзаде, короткометражным игровым фильмом - белорусская картина "Франка" Митрия Семенова-Алейникова, телевизионным фильмом - "Митрополит Климент. Путь ко Христу" калужской телерадиокомпании "Ника". Специальным призом жюри награжден "Лорик", совместного производства Армении, России, Сербии, Швейцарии, Швеции и Кипра.

Юбилейный фестиваль посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В конкурсную программу вошли 75 фильмов из 11 стран мира, среди которых Беларусь, Сербия, Швеция, Израиль, Швейцария, во внеконкурсную вошли еще 50. Всего, по данным пресс-службы правительства Калужской области, было подано более 300 заявок из 18 стран. Кинофестиваль прошел в 11 городах Калужской области.