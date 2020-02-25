Кунсткамера отправит в Британский музей более 40 предметов для выставки об Арктике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Музей антропологии и этнографии РАН (Кунсткамера) отобрал более 40 предметов из своих фондов для показа на масштабной выставке о культуре и климате Арктики в Британском музее. Как рассказали журналистам сотрудники петербургского музея, некоторые экспонаты, готовящиеся к отправке в Лондон, будут впервые демонстрироваться за пределами России.

В конце мая Британский музей откроет большой выставочный проект "Арктика: культура и климат", посвященный истории Арктики и традиционным культурам населяющих этот регион народов, а также проблемам глобального изменения климата на планете. Выставка продлится до конца августа.

"Британский музей предложил нам участвовать в этой интересной выставке. Это полезно для нас хотя бы потому, что это действительно не только представление предметов Кунсткамеры на мировой музейной сцене, но и сама тема очень интересная, потому что и потепление, и Арктика - в поле нашего зрения (одна из ведущих научных тем). Мы с интересом откликнулись, написали статьи в каталог, отправляем вещи, сопровождаем это нашими комментариями и мнениями, в том числе показывающими, что потепление и вообще всякого рода колебания, они для Арктики не новость. Скажем, у тех же ненцев есть легенда о том, что каждые две тысячи лет приходит потоп, он накрывает собою землю, и люди гибнут, затем они появляются вновь и вновь живут две тысячи лет", - рассказал журналистам директор Кунсткамеры Андрей Головнев, говоря о проекте совместно с лондонским музеем.

Предметы искусства из Сибири

В фондах Кунсткамеры для выставки были отобраны 43 предмета, в числе которых - шаманские головные уборы, кафтаны, бубны и маски, полученные в многочисленных сибирских экспедициях МАЭ, а также археологические находки из городища Усть-Полуй на полуострове Ямал, возраст которых насчитывает около двух тысяч лет. Говоря о последних, старший научный сотрудник отдела археологии МАЭ РАН Станислав Бельский пояснил журналистам, что они относятся к коллекции, собранной ленинградским археологом Василием Адриановым в 30-е годы XX века в черте современного Салехарда.

"Очень долгое время эта коллекция не была известна, хотя с самого начала она вызывала очень большой интерес ученых. Фактически, считалось, что это мировое открытие, по крайней мере, в археологии Севера. Там было обнаружено очень много предметов искусства, сделанных из кости и из различных металлов. Скорее всего, это было святилище, которое существовало на протяжении нескольких столетий, <…> куда приходили люди, приносили различные предметы", - рассказал Бельский, добавив, что по его данным, "за границу [предметы из этой коллекции] не выезжали никогда".

Среди предметов коллекции "совершенно уникальной вещью, не имеющей аналогов", Бельский назвал нагрудную пластину из кости кита, предназначавшуюся для защиты во время боя. По его словам, ученым точно не известно, какому из народов, населявших эту территорию, принадлежал предмет. "Мы не знаем, кто они и на каком языке говорили, <…> но это какие-то предки современных хантов, манси", - добавил он.

Заместитель директора Кунсткамеры по научной работе Владимир Давыдов отметил, что в Лондон поедут также четыре шторки-рисунка (декоративные панно), созданные художником-самоучкой Николаем Шаховым в Тобольской губернии в 30-40-е годы XIX века. "Изображают они местных жителей - ненцев и хантов. Здесь можно видеть различные сценки из повседневной жизни местных жителей, это такая многоплановая картина. Здесь и хозяйственная деятельность показана (добывают рыбу, охотятся), и отношения между людьми", - рассказал он ТАСС.

О музее

Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого Российской академии наук является одним из крупнейших и старейших этнографических музеев мира, коллекционные фонды которого насчитывают свыше 1,2 млн единиц хранения. Он является преемником первого российского государственного публичного музея, знаменитой Кунсткамеры, основанной Петром I в 1714 году. Музей считается одним из основных центров по изучению народов Арктики и Сибири. Научные сотрудники музея в своих полевых экспедициях в Якутию, на Чукотку, на Ямал и Кольский полуостров как этнографы и антропологи фиксируют изменения в традиционных укладах малых коренных народов, связанных в том числе и с глобальным потеплением.