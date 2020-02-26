Театр имени Вахтангова завершил гастроли в Париже

ПАРИЖ, 26 февраля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова завершил во вторник свои гастроли в Париже с аншлагом. В заключительный вечер пришлось установить дополнительные кресла в зале театра "Мариньи" (Theatre Marigny) на Елисейских полях, где выступали вахтанговцы, сообщил ТАСС один из организаторов парижского тура российской труппы Антон Лошак.

Гастроли вахтанговцев во французской столице проходили с 22 по 25 февраля, в течение которых трижды был показан спектакль об уроках Холокоста "Наш класс" по пьесе польского драматурга Тадеуша Слободзянека. В ее основу положено реальное событие: в июле 1941 года в оккупированной немцами Польше жители городка Едвабне согнали в овин и заживо сожгли сотни своих односельчан-евреев. Палачами и жертвами в этой страшной истории стали 10 одноклассников, у каждого из которых есть реальный прототип. Их играют молодые вахтанговские артисты Ксения Кубасова, Полина Кузьминская, Дарья Щербакова, Алексей Гиммельрейх, Владимир Логвинов, Юрий Поляк, Павел Попов, Максим Севриновский, Эльдар Трамов, Владимир Шульев. Спектакль поставила режиссер Наталья Ковалева, в его создании принимали участие художник Александр Боровский, композитор Клавдия Тарабрина, хореограф Ирина Филиппова.

Успех спектакля

"Спектаклю "Наш класс" в Париже изначально был гарантирован аншлаг: билеты на него были полностью раскуплены еще за два месяца до начала гастролей", - рассказал Лошак. "Но успех превзошел все ожидания. Люди до последнего стояли перед входом в престижный театр "Мариньи" в поисках лишнего билета", - добавил он.

Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок в беседе с ТАСС отметил, что "вахтанговцев знают в Париже". Он напомнил, что осенью прошлого года вахтанговцы побывали в Париже с большими гастролями, когда в течение двух недель по шесть раз показали "Евгения Онегина" и "Дядю Ваню", два своих хита в постановке художественного руководителя Римаса Туминаса, в которых заняты Сергей Маковецкий, Алексей Гуськов, Людмила Максакова, Ирина Купченко, Виктор Добронравов и другие известные актеры. "Все спектакли прошли с аншлагом", - констатировал Крок.

"В "Нашем классе" нет медийных лиц, - продолжил он. - Но спектакль повсюду собирает полные залы, вызывая живую реакцию публики. Так было и в Париже. Сначала в течение трех с половиной часов, что продолжается спектакль, зрители, затаив дыхание смотрят на сцену, а в завершение устраивают его участникам оглушительную овацию. В Париже каждый вечер она длилась не менее пяти минут. Причем зрители аплодировали стоя, всем залом".

Финансовую поддержку нынешним гастролям вахтанговцев оказал российский меценат, пожелавший остаться неизвестным. Он посмотрел в Москве спектакль "Наш класс" и решил показать эту постановку миру. Первым пунктом стал Париж, затем "Наш класс" отправится в Лондон, Нью-Йорк и Берлин, где будет показан в рамках мирового гастрольного тура, посвященного 100-летию Театра имени Вахтангова, которое будет отмечаться в 2021 году.