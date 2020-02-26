20 вопросов президенту: Путин о первых шагах в реализации нацпроектов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Вашингтоне открывается выставка "Дега в Парижской опере"

Экспозиция будет работать по 6 июля в американской Национальной художественной галерее

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Крупная выставка работ французского художника-импрессиониста Эдгара Дега открывается в конце текущей недели в Вашингтоне. Эта экспозиция, получившая название "Дега в Парижской опере", будет работать по 6 июля в Национальной художественной галерее США.

Во вторник состоялся пресс-показ выставки, на который собрались десятки американских и иностранных журналистов. "Речь идет о первой всеобъемлющей выставке, исследующей значение Парижской оперы для творчества Дега, - подчеркнула в своем выступлении директор галереи Кейуин Фелдмэн. - Опера породила некоторые самые смелые технические инновационные решения Дега, включая <...> его [знаменитую] восковую скульптуру "Маленькая четырнадцатилетняя танцовщица". Фелдмэн напомнила, что галерея является "одним из крупнейших в мире собраний работ Дега". В ней находятся 21 картина, 65 скульптур и 37 гравюр и офортов мастера.

Подготовили экспозицию главным образом парижский Музей Орсе - Оранжери и Национальная художественная галерея США. Однако участниками проекта, приуроченного к 350-летию парижской Гранд-опера, отмечавшемуся в прошлом году, стали также десятки других музеев в разных странах и частные коллекционеры.

Куратор выставки Кимберли Джонс сообщила в беседе с корреспондентом ТАСС, что в общей сложности в Вашингтоне представлены 104 произведения искусства, которые в основном связаны с балетом и оперой. "И только шесть из них не являются работами Дега", - уточнила специалист. По ее оценке, вашингтонская выставка "очень отличается от парижской", хотя, конечно, "ядро то же самое". "Аудитория в Париже совершенно другая. Люди знают и понимают Парижскую оперу иначе, не обязательно так, как американцы. Поэтому, к примеру, множество дополнительных документов [с парижской выставки] я просто не включила [в вашингтонскую]. Мне казалось, что эти экспонаты не обязательно будут "говорить" с американской публикой", - пояснила Джонс. На ее взгляд, между Дега и Парижской оперой существовала "глубокая связь". "Музыка была у него в крови", - сказала про художника искусствовед.

По словам Джонс, вашингтонская экспозиция стала чуть меньше парижской. Однако она включает в том числе выдающиеся работы мастера из коллекции американского банкира и покровителя искусств Честера Дейла, завещанной в свое время галерее. Согласно условиям завещания, эта коллекция не может экспонироваться за пределами галереи.

Эдгар Дега (1834-1917) - французский живописец и скульптор, один из наиболее видных представителей импрессионистского течения в искусстве, хотя сам себя считал реалистом. Из-за сильного ухудшения зрения прекратил творить после 1912 года. После смерти Дега в его мастерской были обнаружены десятки скульптур, о существовании которых широкая общественность не подозревала.

Теги
СШАФранция
Реклама на ТАСС
Большой театр откроет в селе Ярославской области выставку, посвященную Чайковскому
Она будет проходить в Вятском
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС