В Вашингтоне открывается выставка "Дега в Парижской опере"

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Крупная выставка работ французского художника-импрессиониста Эдгара Дега открывается в конце текущей недели в Вашингтоне. Эта экспозиция, получившая название "Дега в Парижской опере", будет работать по 6 июля в Национальной художественной галерее США.

Во вторник состоялся пресс-показ выставки, на который собрались десятки американских и иностранных журналистов. "Речь идет о первой всеобъемлющей выставке, исследующей значение Парижской оперы для творчества Дега, - подчеркнула в своем выступлении директор галереи Кейуин Фелдмэн. - Опера породила некоторые самые смелые технические инновационные решения Дега, включая <...> его [знаменитую] восковую скульптуру "Маленькая четырнадцатилетняя танцовщица". Фелдмэн напомнила, что галерея является "одним из крупнейших в мире собраний работ Дега". В ней находятся 21 картина, 65 скульптур и 37 гравюр и офортов мастера.

Подготовили экспозицию главным образом парижский Музей Орсе - Оранжери и Национальная художественная галерея США. Однако участниками проекта, приуроченного к 350-летию парижской Гранд-опера, отмечавшемуся в прошлом году, стали также десятки других музеев в разных странах и частные коллекционеры.

Куратор выставки Кимберли Джонс сообщила в беседе с корреспондентом ТАСС, что в общей сложности в Вашингтоне представлены 104 произведения искусства, которые в основном связаны с балетом и оперой. "И только шесть из них не являются работами Дега", - уточнила специалист. По ее оценке, вашингтонская выставка "очень отличается от парижской", хотя, конечно, "ядро то же самое". "Аудитория в Париже совершенно другая. Люди знают и понимают Парижскую оперу иначе, не обязательно так, как американцы. Поэтому, к примеру, множество дополнительных документов [с парижской выставки] я просто не включила [в вашингтонскую]. Мне казалось, что эти экспонаты не обязательно будут "говорить" с американской публикой", - пояснила Джонс. На ее взгляд, между Дега и Парижской оперой существовала "глубокая связь". "Музыка была у него в крови", - сказала про художника искусствовед.

По словам Джонс, вашингтонская экспозиция стала чуть меньше парижской. Однако она включает в том числе выдающиеся работы мастера из коллекции американского банкира и покровителя искусств Честера Дейла, завещанной в свое время галерее. Согласно условиям завещания, эта коллекция не может экспонироваться за пределами галереи.

Эдгар Дега (1834-1917) - французский живописец и скульптор, один из наиболее видных представителей импрессионистского течения в искусстве, хотя сам себя считал реалистом. Из-за сильного ухудшения зрения прекратил творить после 1912 года. После смерти Дега в его мастерской были обнаружены десятки скульптур, о существовании которых широкая общественность не подозревала.