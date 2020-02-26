Большой театр откроет в селе Ярославской области выставку, посвященную Чайковскому

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Большой театр в марте откроет выставку, посвященную 180-летию со дня рождения композитора Петра Чайковского, в историко-культурном комплексе "Вятское" им. Е. А. Анкудиновой в селе Вятское Ярославской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе историко-культурного комплекса.

"Открытие выставки планируется в марте в выставочном зале "Вятского". Будут представлены эскизы костюмов и декораций, фотографии, афиши к операм "Евгений Онегин", "Пиковая дама", а также к балетам "Лебединое озеро", "Щелкунчик" и "Спящая красавица", - сказала собеседница агентства.

Проект будет реализован благодаря меморандуму, который в ноябре 2019 года подписали руководство Большого театра и представители комплекса "Вятское". Первым совместным проектом стал концерт народного артиста России, баса Большого театра Владимира Маторина в селе Вятское, который состоялся 22 февраля.

Историко-культурный комплекс "Вятское" им. Е. А. Анкудиновой расположен в Некрасовском районе Ярославской области. Село Вятское впервые упоминается в исторических источниках в 1502 году. В результате реализации проекта преобразования села оно стало историко-культурным комплексом, на территории которого действуют более десятка музеев, ряд церквей. В 2015 году Вятское вошло в реестр самых красивых деревень России.