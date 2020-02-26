МХТ имени Чехова представит премьеру "Чайки" в постановке Оскараса Коршуноваса

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Московский Художественный театр имени А.П. Чехова выпускает премьеру - 28 и 29 февраля зрителям будет представлен спектакль "Чайка" по пьесе Антона Павловича Чехова в постановке литовского режиссера Оскараса Коршуноваса. В среду и четверг состоятся генеральные прогоны нового спектакля, сообщила ТАСС пресс-атташе МХТ Наталья Витвицкая.

"Для Московского Художественного театра "Чайка" - это особая пьеса, символ обновления, которое принес МХТ мировой сцене. После триумфальной постановки Константина Сергеевича Станиславского и Владимира Ивановича Немировича-Данченко 1898 года изображение чайки стало эмблемой МХТ", - отметила собеседница агентства.

Она обратила внимание на то, что в настоящее время в МХТ открыта выставка "Чайка. Перезагрузка", организованная Музеем МХАТ. Экспозиция отражает историю всех постановок пьесы на сцене Московского Художественного театра. Всего их было четыре. В год 160-летия со дня рождения Чехова "Чайка" возвращается на сцену МХТ в постановке Оскараса Коршуноваса, она будет пятой по счету.

"Почему именно "Чайка"? - задается вопросом Оскарас Коршуновас. "А что еще ставить в МХТ?" "Это самая любимая моя пьеса. Сама судьба подбирала и делала этот кастинг. И я этому очень рад", - признается режиссер.

В его спектакле заняты актеры разных поколений Дарья Мороз, Игорь Верник, Станислав Любшин, Паулина Андреева, Евгения Добровольская, Кузьма Котрелев, Станислав Дужников, Светлана Устинова, Павел Ворожцов, Евгений Сытый.

"Мы стараемся говорить с современной интонаций", - подчеркнул Коршуновас. "Классика жива, если она говорит с современной интонацией. Только в этом я вижу смысл", - пояснил режиссер.

О Коршуновасе

Оскарас Коршуновас - один из самых известных и влиятельных современных европейских режиссеров. Он начал ставить спектакли в первой половине 1990-х годов, еще будучи студентом курса Йонаса Вайткуса в Литовской академии музыки и театра. В 1999 году стал сооснователем и художественным руководителем Театра Оскараса Коршуноваса (с 2004 года - OKT/ Вильнюсский городской театр).

Спектакли режиссера неоднократно участвовали в основной программе Авиньонского фестиваля и других крупнейших театральных смотров, а созданный им театр объездил с гастролями весь мир.

В России Коршуновас ставил дважды: в 2005 году он выпустил в московском театре "Et Сetera" "Смерть Тарелкина" Александра Сухово-Кобылина, а в 2010 году в петербургском Александринском театре - "Укрощение строптивой" Уильяма Шекспира. "Чайка" Антона Чехова - его новая работа на российской сцене после десятилетнего перерыва.