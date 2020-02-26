20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Умер профессор Московской консерватории Сергей Доренский

Ему было 88 лет
Сергей Доренский Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Сергей Доренский
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Заведующий кафедрой специального фортепиано Московской государственной консерватории им. Чайковского, профессор, народный артист РСФСР Сергей Доренский умер в среду на 89-м году жизни. Об этом сообщил ТАСС ректор консерватории Александр Соколов.

"К сожалению, сегодня не стало Сергея Леонидовича. Это тяжелое для всех нас известие", - сказал Соколов. Информация о дате и месте прощания и похорон станет известна позднее.

Сергей Доренский начал педагогическую деятельность в Московской консерватории в 1957 году, с 1981 носил ученое звание профессора. В 1978 году был избран деканом фортепианного факультета и с тех пор работал в этой должности почти 20 лет. C 2007 года возглавлял кафедру специального фортепиано.

Среди учеников Доренского - лауреаты Первых премий международных конкурсов: народные артисты России Денис Мацуев и Николай Луганский, заслуженные артисты РФ Андрей Писарев и Павел Нерсесьян, Станислав Бунин, Вадим Руденко, Екатерина Мечетина, Ивари Илия и другие.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
МХТ имени Чехова представит премьеру "Чайки" в постановке Оскараса Коршуноваса
Премьера состоится 28 и 29 февраля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС