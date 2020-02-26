"Роскино" создаст Индустриальный совет для развития отрасли за рубежом

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Компания "Роскино" создаст Индустриальный совет, куда войдут лидеры отечественной индустрии производства и дистрибуции кино-, ТВ- и анимационного контента. Об этом ТАСС сообщила по телефону глава "Роскино" Евгения Маркова по итогам Европейского кинорынка в рамках Берлинского международного кинофестиваля.

Индустриальный совет "Роскино" будет "определять повестку развития отрасли за рубежом" и станет совещательным органом, поможет продвижению российского аудиовизуального контента на международных рынках.

По словам Марковой, "лидеры индустрии давно выступали за более активное и непосредственное участие в страновом продвижении на международных рынках". Глава "Роскино" убеждена, что "Индустриальный совет должен стать площадкой, где участники рынка смогут синхронизировать свои усилия и обсудить приоритеты развития отрасли, а "Роскино" - стать единым индустриальным центром для взаимодействия с международным профессиональным сообществом: продюсерами, дистрибьюторами, фестивалями, прессой и так далее".

В Индустриальный совет "Роскино" войдут главы крупнейших кино, ТВ- и анимационных компаний, представители дистрибьюторов, режиссеры, кинокритики и журналисты. В совете также будут представлены госструктуры, отвечающие за политику в области кино и культуры, поддержку производства и экспорта аудиовизуального контента. "Опираясь на решения Индустриального совета, "Роскино" сможет более эффективно лоббировать интересы отрасли на мировом рынке производства и дистрибуции контента", - добавила Маркова.

В ближайшее время "Роскино" направит список потенциальных участников совета на утверждение в Министерство культуры. Первое заседание совета состоится в марте.

О компании

"Роскино" - национальный информационный и консультативный центр, представляющий интересы российской индустрии аудиовизуального контента на зарубежных рынках. Компания проводит ежегодное исследование международной представленности российского контента и его восприятия за рубежом, занимается международным продвижением страновой аудиовизуальной продукции.

"Роскино" представляет ведущих производителей и дистрибьюторов контента из России на ведущих мировых кинорынках (Европейский кинорынок в Берлине, March du Film, MIPCOM, MIPTV, MIPJunior в Каннах, Американский кинорынок в Лос-Анджелесе) и международных кинофестивалях (Берлин, Канны, Венеция, Торонто), ежегодно организует индустриальный российский павильон на Каннском фестивале. Компания также отвечает за координацию и проведение фестивалей и недель национального кино за рубежом. Евгения Маркова возглавила "Роскино" в феврале 2019 года.