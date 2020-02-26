20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Роскино" создаст Индустриальный совет для развития отрасли за рубежом

Ожидается, что он поможет продвижению российского аудиовизуального контента на международных рынках

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Компания "Роскино" создаст Индустриальный совет, куда войдут лидеры отечественной индустрии производства и дистрибуции кино-, ТВ- и анимационного контента. Об этом ТАСС сообщила по телефону глава "Роскино" Евгения Маркова по итогам Европейского кинорынка в рамках Берлинского международного кинофестиваля.

Индустриальный совет "Роскино" будет "определять повестку развития отрасли за рубежом" и станет совещательным органом, поможет продвижению российского аудиовизуального контента на международных рынках.

По словам Марковой, "лидеры индустрии давно выступали за более активное и непосредственное участие в страновом продвижении на международных рынках". Глава "Роскино" убеждена, что "Индустриальный совет должен стать площадкой, где участники рынка смогут синхронизировать свои усилия и обсудить приоритеты развития отрасли, а "Роскино" - стать единым индустриальным центром для взаимодействия с международным профессиональным сообществом: продюсерами, дистрибьюторами, фестивалями, прессой и так далее".

В Индустриальный совет "Роскино" войдут главы крупнейших кино, ТВ- и анимационных компаний, представители дистрибьюторов, режиссеры, кинокритики и журналисты. В совете также будут представлены госструктуры, отвечающие за политику в области кино и культуры, поддержку производства и экспорта аудиовизуального контента. "Опираясь на решения Индустриального совета, "Роскино" сможет более эффективно лоббировать интересы отрасли на мировом рынке производства и дистрибуции контента", - добавила Маркова.

В ближайшее время "Роскино" направит список потенциальных участников совета на утверждение в Министерство культуры. Первое заседание совета состоится в марте.

О компании

"Роскино" - национальный информационный и консультативный центр, представляющий интересы российской индустрии аудиовизуального контента на зарубежных рынках. Компания проводит ежегодное исследование международной представленности российского контента и его восприятия за рубежом, занимается международным продвижением страновой аудиовизуальной продукции.

"Роскино" представляет ведущих производителей и дистрибьюторов контента из России на ведущих мировых кинорынках (Европейский кинорынок в Берлине, March du Film, MIPCOM, MIPTV, MIPJunior в Каннах, Американский кинорынок в Лос-Анджелесе) и международных кинофестивалях (Берлин, Канны, Венеция, Торонто), ежегодно организует индустриальный российский павильон на Каннском фестивале. Компания также отвечает за координацию и проведение фестивалей и недель национального кино за рубежом. Евгения Маркова возглавила "Роскино" в феврале 2019 года.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Каннский кинофестиваль
Российский сериал "257 причин, чтобы жить" участвует в основном конкурсе фестиваля в Канне
Мероприятие откроется 27 марта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС