Пушкинский музей стал музеем года по версии The Art Newspaper Russia

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина победил в номинации "Музей года" премии The Art Newspaper Russia, выставкой года назвали V Уральскую индустриальную биеннале современного искусства в Екатеринбурге. Торжественная церемония награждения лауреатов VIII ежегодной премии The Art Newspaper Russia прошла в среду вечером в Гостином дворе в Москве.

"Уже в восьмой раз мы подводим итоги года в искусстве, размышляем о том, какие музеи, выставки, реставрации, книги и меценаты запомнились больше всего. Выбирать номинантов, а особенно победителей, - большая ответственность, и я благодарю редакцию газеты The Art Newspaper Russia за увлеченность и профессионализм в принятии этого ответственного решения", - сказала, открывая церемонию, издатель The Art Newspaper Russia Инна Баженова.

Главный редактор Милена Орлова отметила, что премию не стоит воспринимать как какое-то жесткое соревнование. "Давайте воспримем ее как повод вспомнить, что сделано. И точно могу сказать, что никакой лонг-лист не вместит всех тех событий, которые мы бы хотели в него поместить", - сказала она.

В номинации "Музей года" лучшим стал Пушкинский музей, который отметили наградой "за открытость новациям, расширение границ влияния музея и новый подход к старому искусству". Награду директору музея Марине Лошак вручил телеведущий Иван Ургант. Директор музея Марина Лошак поблагодарила за награду и провела "эксперимент". "Я прошу всех, кто находится в зале, тех, кто любит Пушкинский музей, - встать", - обратилась она к залу. Когда все присутствующие встали, Лошак отметила: "Поэтому сегодня именно мы получили эту премию. Спасибо вам!"

Выставка года и "Личный вклад"

Пятую Уральскую индустриальную биеннале современного искусства, которая прошла в Екатеринбурге 12 сентября - 1 декабря 2019 года, и темой которой было "Бессмертие", признали выставкой года. Ей присудили награду "за новаторскую интерпретацию вечной темы и ударную работу с производственными объектами". Комиссар биеннале - Алиса Прудникова, куратор - Шаоюй Вэн.

Премию Прудниковой вручил историк искусств и куратор Жан-Юбер Мартен, отметивший, что перед пятой биеннале стояла непростая задача - изучение индустриализации через призму бессмертия. "Я меняю приз на ваш секрет бессмертия", - обратился Мартен к комиссару биеннале.

Награду в номинации "Личный вклад" вручили Владимиру Потанину, основателю Благотворительного фонда Владимира Потанина. Его отметили "за филантропическое постоянство в меняющемся мире" - это отсылка к одному из известнейших проектов фонда "Меняющийся музей в меняющемся мире".

Награду Потанина вручил гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. "То, что сделал он и сделал его фонд, не сделали, хотя могли сделать, многие официальные институции", - отметил Пиотровский и добавил, что Потанина отличает не просто потрясающее умение чувствовать то, что на самом деле нужно не просто музеям, а стране, в которой есть потрясающие музеи".

Потанин поблагодарил за премию. "В студенческие годы у нас была такая расхожая шутка, когда спрашивали: "Зачем ты это делаешь?" - "Из любви к искусству". Дошутился", - пошутил основатель фонда.

"Вы знаете, можно верить меценатам, когда они говорят, что то, что они делают, они делают от души. Без этого, наверное, у них просто ничего бы не получилось. Но не верьте им, когда они говорят, что им не важна общественная оценка того, что они делают. Эта оценка очень важна для меня, для моей семьи, для моих коллег", - добавил Потанин.

Неоценимый труд реставраторов

Награду в номинации "Реставрация года" получили реставрационные мастерские Музеев Московского Кремля "за кропотливую работу по возрождению уникальных предметов и прославление скромных героев реставрационного цеха".

Премию гендиректору Музеев Московского Кремля Елене Гагариной вручил генеральный директор агентства ТАСС Сергей Михайлов. "Чувствую себя немного необычно, потому что обычно это Кремль нам что-то вручает, или в Кремле, - пошутил Михайлов. - Поэтому с двойной радостью и гордостью готов вручить что-то Кремлю, тем более, что это более чем заслуженная победа".

Он добавил, что Музеи Московского Кремля осуществили удивительный проект. "В стенах древнего Кремля, в древнем пространстве, которое к тому же является культурным кодом для каждого из нас, сделан такой современный музей, живущий удивительно современной жизнью и чувствующий пульс сегодняшнего времени. Мне кажется, это невыполнимая задача, с которой вы и ваша команда справились. Поздравляю", - сказал гендиректор ТАСС.