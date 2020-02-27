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Петербургская филармония и Эрмитаж представят российскую премьеру "Вавилон-сюиты" Видмана

Оркестр также исполнит увертюру "Римский карнавал" Гектора Берлиоза и симфоническую поэму "Празднества Рима" Отторино Респиги

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Первое исполнение в России "Вавилон-сюиты" современного немецкого композитора Йорга Видмана пройдет в четверг в Большом зале Санкт-Петербургской государственной академической филармонии им. Шостаковича с демонстрацией картин из собрания Эрмитажа. Премьеру подготовил заслуженный коллектив России академический филармонический оркестр под управлением Максима Алексеева, сообщили ТАСС в пресс-службе филармонии.

"Эта премьера войдет в программу абонемента "Диалоги об искусстве", который филармония проводит совместно с Государственным Эрмитажем: неотъемлемая часть таких концертов - демонстрация полотен из собрания музея и тематические выступления его сотрудников. Наряду с изображениями произведений из коллекции Эрмитажа в визуальном ряде концерта будет использовано изображение картины Питера Брейгеля Старшего "Вавилонская башня", полученное филармонией из венского Музея истории искусств специально для этой программы", - рассказали в пресс-службе.

Мировая премьера "Вавилон-сюиты" состоялась в 2014 году на фестивале в Графенегге (Австрия) под управлением Кента Нагано. В музыкальной ткани этого сочинения Видман использовал, по его словам, "языковую путаницу, которую можно было наблюдать в Вавилоне и которую мы слышим сегодня".

В программе, посвященной крупнейшим мегаполисам Древнего мира - Вавилону и Риму, вместе с сочинением Видмана прозвучат увертюра "Римский карнавал" Гектора Берлиоза и симфоническая поэма "Празднества Рима" Отторино Респиги.

Первый совместный просветительский проект филармонии и Эрмитажа - "Эпоха романтизма. Истоки и влияния" с демонстрацией эрмитажных полотен был предложен публике в 2016 году и вызвал большой интерес. Представляя это начинание, гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский сказал в своем вступительном слове, что музыка является полноправной музой возглавляемой им сокровищницы искусств, где регулярно проходят свои музыкальные фестивали.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПиотровский, Михаил Борисович
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