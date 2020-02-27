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Итальянский режиссер Спьяцци представит спектакль о подростках в Театре Наций в Москве

Для постановки оригинальный текст переработали так, что герои общаются с помощью чатов и видеозвонков

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Премьера совместного проекта итальянского режиссера Маттео Спьяцци, "Творческого объединения 9" и агентства V confession agency (VCA) - "Пробуждение весны", посвященного проблемам подростков, пройдет в четверг в Новом пространстве Театра Наций в Москве.

Режиссер спектакля - Маттео Спьяцци - впервые делает постановку в России. Он является выпускником Академии драматического искусства (Удине, Италия), специализируется на работе с комедией дель арте. "Этот спектакль рассказывает о подростковом возрасте, делает это посредством персонажей, которые говорят от лица подростков", - отметил он.

Постановка основана на пьесе классика немецкой драматургии Франка Ведекинда. Ее герои - подростки, сталкивающиеся с типичными для своего возраста трудностями: отношениями полов, проблемой "отцов и детей", неприятием мира взрослых.

Для Театра Наций оригинальный текст конца XIX века был переработан так, что герои общаются через чаты и видеозвонки. Частью спектакля стали также смартфоны зрителей. "Этому тексту уже больше 100 лет, но он актуален до сих пор. <...> Мы постарались соединить эту драматургию с языком, которого не было тогда - языком виртуальной реальности. <...> Это очень важные, сильные темы, я рад, что можно о них поговорить именно с подростками, с той частью аудитории, которая обычно не учитывается в театре", - отметил Спьяцци.

Продюсером спектакля стала директор "Творческого объединения 9" Евгения Злобинская. "Наша с Маттео идея была сделать спектакль для подростков. <...> Подростковая аудитория - аудитория, которая уже сама принимает решение: идти в театр или нет. Это уже взрослые люди. Заманить подростка в театр - само по себе дело не простое. Мне кажется, что этот проект работает именно для этой аудитории, и он может и должен затащить подростков к себе", - рассказала она журналистам.

Роли в постановке исполнили Елена Дементьева, Анастасия Шумилкина, Игорь Бычков, Марк Вдовин, Данила Гнидо, Василий Бриченко, Вячеслав Жуков. "Делая этот спектакль в свои 28 лет, я понял, что очень далек от того, что происходит с людьми, про которых этот спектакль. Для меня это было очень большим открытием, я не представлял, насколько велика эта дистанция", - рассказал Бриченко. Премьерные показы пройдут 27, 28, 29 февраля и 1 марта.

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