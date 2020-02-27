Карту поездок Есенина и Дункан по США издадут в Рязани к 125-летию со дня рождения поэта

РЯЗАНЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Карта путешествий Сергея Есенина и танцовщицы Айседоры Дункан по Америке издадут в Рязани к 125-летию со дня рождения поэта, которое будет отмечаться 3 октября 2020 года. Издание будет включать в себя подробное описание маршрутов, географические карты, современный путеводитель и мультимедийные материалы, сообщила ТАСС научный руководитель научного центра Есенина, профессор Ольга Воронова.

В 2017 году ученые Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина (РГУ) завершили работу над проектом "Всемирная карта есенинских мест. Европейский вектор", посвященным маршрутам поэта по пяти странам и 35 городам Западной Европы.

"Всемирная карта есенинских мест. Американский вектор" является вторым этапом этого проекта, который разрабатывается творческим коллективом РГУ им. Есенина. Это один из ключевых проектов юбилейного года. Пребывание Сергея Есенина в США продолжалось четыре месяца - с октября 1922 года по февраль 1923 года, за этот период он посетил 15 городов и штатов, в основном восточного побережья Америки, участвовал в зарубежном турне Айседоры Дункан, и длительный период знакомства с Америкой отразился на его творчестве. По итогам этой поездки был написан его публицистический очерк "Железный Миргород", и многие его впечатления вошли в поэму "Страна негодяев", - сказала Воронова.

Согласно проведенному исследованию, только в Нью-Йорке в список есенинских мест входят фондовая биржа, образ которой был запечатлен в "Стране негодяев", публичная библиотека, где поэт договаривался о переводе своих произведений на английский язык и их издании в США. Кроме того, в издании будет рассказано о посещениях Карнеги-холла, где в начале своего турне Дункан представила молодого русского поэта четырехтысячной публике. Также Есенин гулял по Бруклинскому мосту, впервые увидел метро, посещал Бродвей и академию музыки.

Издание, презентация которого состоится в сентябре, будет включать в себя иллюстрированный альбом-буклет с историко-культурным комментарием к каждому объекту, который посетил Есенин, а также историческими и современными фотографиями, комплект географических карт 20-х годов прошлого века по маршрутам поэта, современный справочник с указанием отелей, логистики и популярных достопримечательностей, а также компакт-диск с кадрами кинохроники с Есениным и Дункан, музыкой, которая сопровождала их в поездке, и прочими материалами. Карта будет издаваться на средства Государственного музея-заповедника Сергея Есенина в Константинове тиражом 1000 экземпляров.

"Мы надеемся, что в данном случае мы открываем миру Есенина как путешественника, который, повидав многие страны, оставался горячим патриотом родины. Айседора представила ему лучшую витрину западного мира, самые фешенебельные и богатые отели, тем не менее он страшно тосковал по родине. Наш проект нацелен на воспитание любви к Отечеству, в том числе, у юной части нашей аудитории", - добавила Воронова, отметив, что в дальнейшем планируется издание аналогичной карты о путешествиях Есенина на Восток, в страны ближнего зарубежья, по России и Рязанской губернии.

О Есенине

Сергей Есенин родился 21 сентября (3 октября) 1895 года в селе Константиново, расположенном на правом берегу Оки в 43 км от Рязани, там же он провел детские и юношеские годы. В 1965 году на базе существовавшего литературно-мемориального музея в Константиново и памятных мест в Спас-Клепиках был основан Государственный музей-заповедник С. А. Есенина.