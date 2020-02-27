Маколей Калкин появится в новом сезоне "Американской истории ужасов"

Один из создателей сериала "Американская история ужасов" Райан Мерфи анонсировал актерский состав 10-го сезона на своей странице в Instagram. Он опубликовал ролик, в котором на фоне океана появляются имена актеров. Видео подписано "АИУ 10-й сезон".

Одним из первых в списке указан Маколей Калкин, больше всего известный по фильмам серии "Один дома". Он сыграет в "Американской истории ужасов" впервые. Остальные участники актерского состава: Кэти Бейтс, Лесли Гроссман, Билли Лурд, Сара Полсон, Эван Питерс, Адина Портер, Лили Рэйб, Анжелика Росс и Финн Уиттрок - уже появлялись в сериале.

Как отмечает журнал Variety, одним из последних появлений Калкина на экране стало камео в сериале "Куколка" (2019). "Благодаря роли в "Американской истории ужасов" он впервые станет участником постоянного актерского состава художественного сериала", - пишет издание.

Ранее Variety также сообщил, что "Американскую историю ужасов" продлили до 13 сезонов. Сериал является антологией, каждый сезон которой рассказывает новую историю. "Американская история ужасов" отмечена множеством наград и номинации, в число которых входят Emmy и "Золотой глобус".