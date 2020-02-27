Организаторы "Евровидения" заявили, что говорить о его отмене из-за коронавируса пока рано

ЖЕНЕВА, 27 февраля. /ТАСС/. Европейский вещательный союз (ЕВС), который является организатором "Евровидения", внимательно следит за ситуацией с распространением коронавируса нового типа, но обсуждать возможную отмену или перенос конкурса пока рано. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в четверг в пресс-службе организации.

Отвечая на вопрос, каковы перспективы "Евровидения-2020" из-за коронавируса и возможна ли отмена конкурса, в пресс-службе отметили: "Конечно, ЕВС ведет тщательный мониторинг ситуации, касающейся коронавируса, и принимает необходимые меры в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и национальных властей".

"Мы продолжим следить за развитием ситуации в Европе, однако на настоящий момент еще слишком рано комментировать возможные сценарии", - подчеркнули в пресс-службе.

65-й по счету конкурс "Евровидение" запланирован на 12-16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме. Логотипом смотра выбран круг из флагов 41 страны-участницы, расположенных в порядке первого участия в мероприятии, а девизом - "Откройся" (Open Up). Нидерланды получили право на проведение "Евровидения" в 2020 году после того, как в 2019 году конкурс выиграл представитель страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.