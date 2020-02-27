Стал известен лонг-лист Международной Букеровской премии

ЛОНДОН, 27 февраля. /ТАСС/. "Длинный список" Международной Букеровской премии (The Man Booker International Prize), присуждаемой в области литературы на английском языке, обнародован в среду в Лондоне. В него вошли 13 авторов из Аргентины, Германии, Грузии, Испании, Ирана, Мексики, Нидерландов, Норвегии, Франции, ЮАР, Японии, работы которых были отобраны из 124 произведений.

"С трепетом делимся с вами "длинным списком" большой широты и блеска, отражающим совокупное мастерство, корни которого находятся в диалоге между авторами и переводчиками", - заявил председатель жюри Тод Ходжкинсон.

В числе претендентов на получение премии оказалась японская писательница Йоко Огава, которая на родине стала обладательницей всех национальных литературных наград. Жюри выделило ее роман "Полиция памяти" (The Memory Police). Компанию ей составила живущая в Германии грузинская писательница Нино Харатишвили с книгой "Восьмая жизнь" - семейной сагой, написанной на историческом фоне событий XX века. Аргентинская писательница Саманта Швеблин, книга которой "Маленькие глаза" (Little Eyes) в этом году включена в список тринадцати лучших произведений, в 2017 году уже фигурировала в "коротком списке" премии, а в 2019 году - в его длинной версии.

"Короткий список" из шести книг жюри объявит 2 апреля, а победитель за 2020 год будет назван 19 мая.

В отличие от Букеровской премии, основанной в 1969 году и ежегодно присуждаемой писателям стран бывшего Британского Содружества, Международная Букеровская премия была учреждена в 2004 году и вплоть до 2016 года вручалась раз в два года. Теперь ее присваивают за достижения в области литературы ежегодно. Победителем может оказаться автор любой книги, которая была переведена на английский и опубликована в Соединенном Королевстве или Ирландии. Денежный приз премии составляет £50 тыс. ($65 тыс.), который будет разделен между писателем-победителем и переводчиком.

В 2019 году лауреатом премии стала писательница и преподаватель из Омана Джоха Альхартхи с книгой "Небесные тела" (Celestial Bodies), повествующая о трех поколениях оманской семьи.