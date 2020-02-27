Российский кинорынок стал крупнейшим в Европе

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Россия заняла первое место по кинопрокату среди европейских стран. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте Фонда кино.

"Европейская аудиовизуальная обсерватория в рамках Берлинского кинофестиваля представила предварительный доклад о посещаемости кинотеатров за 2019 год в странах ЕС и других странах Европы, невходящих в Евросоюз. Россия заняла в нем первое место по посещаемости кинотеатров", - говорится в сообщении.

В кинотеатрах России продали свыше 200 млн билетов за последние два года, что делает российский рынок кинопроката одним из крупнейших в мире по объему кинотеатральной посещаемости и крупнейшим среди стран ЕС: в 2019 году российские кинотеатры посетили 219,4 млн зрителей, что на 9,5% выше показателя предыдущего года (в 2018 году - 200,4 млн зрителей).

Европейская аудиовизуальная обсерватория впервые в качестве официального источника информации о кинопрокате на территории России использовала Единую информационную автоматизированную систему (ЕАИС), оператором которой выступает Фонд кино.